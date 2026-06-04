◇交流戦 巨人5−4オリックス（2026年6月3日 東京D）

長嶋さんの愛弟子で巨人OB会長の中畑清氏（72＝本紙評論家）がテレビ中継の解説を務め、天国の長嶋さんに思いをはせながら劇的勝利を見届けた。長嶋監督の下、79年秋の「地獄の伊東キャンプ」で鍛えられ、主軸として活躍。「オヤジ」と呼んだ人生の師が決して「捨て試合」をつくらなかったことと重ね合わせた。

鳥肌が立ったよ。ここぞの場面でファンが望んでいる最高の結果を出す。これぞミスター。長嶋さんが演出したとしか思えない。8回1死から飛び出した代打・丸の逆転満塁ホームラン。鳴りやまない歓声をずっと聞いていたかった。

悲しみの日からちょうど1年。長嶋さんはどう思ってるかなと考えながら試合を見ていた。7回までオリックスの先発・曽谷の前に10三振。左腕から繰り出すスライダーの切れが抜群だったのもあるけど、半分の5三振が見逃しだったのはいただけない。

長嶋さんが一番嫌ったのが見逃し三振だった。投手では攻めることなく逃げた結果の四球だ。7回から登板した堀田が先頭の宗を歩かせた時は怒っていたと思うよ。でも、続く西川を投ゴロ併殺打に仕留めて流れが変わったな。

3点を追う8回。凄いドラマが始まった。1死から佐々木がカウント0―2と追い込まれてからフォークをうまく拾って右前打。泉口、松本はともに初球の真っすぐを右前、左前に運んだ。一気呵成（かせい）のメークチャンス。そして代打で登場した丸は2―2から外角低めのフォーク、際どい球を見極めた。長嶋さんが球審に聞こえるように「ボール！」と叫んだように思う。

そしてフルカウントからの一撃。一振りで最大4点入る野球の醍醐味（だいごみ）が詰まった一戦になった。一番喜んでいたのは長嶋さんだったんじゃないかな。ファンが喜んでいるのを見るのが一番好きな人だから。

そう言えば長嶋さんは捨て試合がつくれない監督だった。ファンが応援してくれている以上、最後の最後まで諦めない。そんな執念が巨人ベンチに乗り移ったような逆転勝ち。いい勉強になったんじゃないかな。