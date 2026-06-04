◇交流戦 巨人5−4オリックス（2026年6月3日 東京D）

ミスターが打たせてくれました――。巨人・丸佳浩外野手（37）が3日、オリックス戦の3点を追う8回、代打逆転満塁本塁打を放ち劇的勝利に導いた。昨年6月3日に89歳で死去した偉大なOB長嶋茂雄さんの一周忌。「FOR3VER 6・3〜長嶋茂雄〜」として開催された特別試合で、同じ千葉出身のベテランが3年ぶり6本目となる満塁弾にレジェンドへの思いを込めた。

右翼席後方で、セコムの広告看板のミスターが笑っている。代打・丸の打球が大きな弧を描き、まるで一礼するかのようにその看板と、永久欠番の背番号「3」のユニホームプレートの下に着弾した。お立ち台に上がり、興奮で目は真っ赤だ。

「（長嶋さんが）試合を天国から“諦めるな”とずっと言ってくださったと思う。長嶋さんが打たせてくれた本塁打だと信じているので、本当に感謝したいです」

左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンが光る。長嶋さんは得点圏で打率・313で、さらに、満塁機では・328とチャンスにめっぽう強かった。満塁弾も7本放っている。3点ビハインドの8回に「燃える男」の魂が乗り移った。1死満塁で丸が代打で送られた。フルカウントから直球を捉え「打った瞬間、いったかなと思った」。まさにメークドラマの代打逆転弾。3年ぶり6本目、代打では3本目の満塁弾だ。

長嶋さんと同じ千葉県出身。18年のFA宣言時にもらった「一緒に野球ができたらうれしい」という直筆の手紙は、巨人入団の大きな決め手になった。今も大事に自宅に保管し「触ったらダメ。誰にも触られないところに置いてある」と家族にも隠し、読み返すことさえしない宝物だ。「あれだけたくさんのプロ野球ファンに愛されたプレーヤーはなかなかいない。本当に偉大な方」と尊敬している。

今も「夢のような時間」と言う21年6月6日。前日に抹消され2軍調整となった丸のために、長嶋さんは小雨の降るジャイアンツ球場を電撃訪問した。室内練習場で「おなかに力を入れて」とベルト付近を左手でタッチされるなど、身ぶり手ぶりで熱血指導された。この日の練習でも思い出してバットを振った。「一言一言が僕の財産。ここ一番で最高の結果になって改めて感謝しています」と教えが生きた一発だった。

戦後の日本を明るく照らし、高度経済成長期の国民を魅了した「ミスタープロ野球」の一周忌。昨年8月16日の追悼試合では阪神に完敗しただけに、絶対に勝ちたかった。「最後まで諦めず、戦い抜くのは巨人軍として欠かせないもの」。遺志を受け継ぐ丸が、令和のプロ野球を熱狂させた。（田中 健人）

≪代打逆転満弾 複数球団は史上初≫丸（巨）の代打満塁弾は23年6月8日のオリックス戦以来通算3本目。代打満塁本塁打を3本以上は、4本の町田公二郎（広）、藤井康雄（オ）、3本の佐藤竹秀（近鉄）に次ぎ史上4人目だ。この日はスコア1―4からの逆転弾。巨人打者の代打逆転満塁本塁打は、11年10月22日横浜戦の長野以来9人目で10本目となった。なお、丸は広島時代の13年5月12日の中日戦でも逆転の代打満塁弾。代打逆転満塁本塁打を1人で2本は中西太（西鉄）らに並ぶ6人目のプロ野球最多タイで、複数球団では丸が初。

≪「ミスター感動をありがとう」≫長嶋さんの写真でおなじみの警備サービス会社「セコム」の広告看板には「ミスター、感動をありがとう」とメッセージが添えられた。また、ドーム内コンコースの電子掲示板には59年6月25日の天覧試合でサヨナラ本塁打を放った場面など、長嶋さんの活躍を伝える10種類の写真が映し出され、グッズショップでも「FOR3VER」のロゴワッペンが付いたTシャツなど、記念グッズが販売された。

▼巨人・ダルベック（0―3の7回1死から右越え9号ソロ）長嶋さんのことはよく知っている。命日に打てたのは、自分にとっても非常に大きい意味を持っている。

▼巨人・橋上監督代行 私もベンチにいながら、鳥肌が立つような感じも受けました。長嶋さんがよくおっしゃっていましたけど「ドラマ」ですよね。こんなドラマ書きづらい。いい形で長嶋さんの今日の日に勝つことができた。