歌手のあの（年齢非公表）が3日、アニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開、監督追崎史敏）の都内で行われた完成披露試写会に出席した。主題歌とオープニング曲を担当し、声優も務めている。

テレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）についてSNSで降板宣言し、今月15日をもって放送終了が決まって以降、報道陣の前に登場したのは初めて。騒動には触れず「今日は楽しんでいきましょう！」と普段通りの笑顔で観客に呼び掛けた。

イベントでは、司会に友情を感じたエピソードについて聞かれると、今作オープニングをともに歌う親友のお笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）の名前を挙げた。オンラインゲームを一緒にプレーする時に「めちゃくちゃ優しくて。友情という意味では死んでも守ってくれる」と話すなど、一貫して“通常運転”だった。

騒動の発端は「あのちゃんねる」であのが「嫌いな芸能人」を聞かれ、鈴木紗理奈（48）の名を挙げた場面が放送されたこと。鈴木がSNSで苦言を呈し番組側は謝罪。あのもSNSで謝罪し、かねて番組側に内容や企画の改善を依頼してきたと主張。一方的に降板と番組終了を宣言し、同局が先月28日に番組終了を発表した。

番組の企画や編集方法が問題視され“セルフ降板”も物議を醸した騒動。テレビ関係者の間で、あのについて「“面倒な人”のレッテルを貼られかねない」と懸念する声もあるが「誰かを傷つけてしまう放送となったのは、番組側の配慮が足りなかった」と話す関係者も多い。騒動後もフェス出演やホールツアー公演を行い、主演ドラマも放送中。民放関係者は「騒動が仕事に影響することはないのでは」と語った。