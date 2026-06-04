巨人の田中将大投手（３７）が今季４勝目、日米通算２０４勝目を目指して４日のオリックス戦（東京Ｄ）に先発する。前日３日はキャッチボール、ランメニューなどで最終調整。同チームとの対戦は楽天時代の２４年９月２８日以来、約２年ぶり。通算４０登板で２０勝１１敗の相手に「良い選手がそろっている」と警戒を強めた。

ここまで８試合に先発して３勝２敗、防御率３・０２。前回勝利を挙げたのは５月１日の阪神戦（甲子園）と、約１か月白星から遠ざかっている。「ここ何週間か悔しい結果が続いていて、何とかしたい気持ちがある。メカニック的なところのズレがあった」。Ｇ球場での投手練習では、久保巡回投手コーチと会話を重ねながら調整。「良い感覚は得られている。良い調整ができている」と、再び手応えをつかみつつある。

２日には楽天時代から同僚の則本が今季７登板目にして移籍後初勝利。「序盤の１、２回はちょっと苦しんでいたのかなと思うんですけど、リズムをつかんで良い投球をしていた」と心からの祝福を送った。後輩の姿からパワーをもらい、勝利に向かって腕を振る。