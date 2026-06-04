◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神―西武（３日・甲子園）

埼玉の星が、埼玉に本拠地を置くプロ野球選手となり甲子園に帰ってきた。西武・渡辺勇太朗投手（２５）は７回２安打無失点で３勝目。浦和学院時代の２０１８年夏以来、聖地での公式戦ではプロ入り後初勝利を挙げ、「非常にいい思い出になりました」と感慨に浸った。

２回に２安打を浴び２死一、二塁とされるも、「カウントもいい感じで進められて、先に追い込むことができている場面が多かった」と、小幡をカウント１―２と追い込んでから右飛に打ち取る。以降は７回を投げ終えて降板するまで、安打を許さない圧巻の内容だった。

右腕にとって、特別な思い出が残る地だ。エースとして出場した高３夏の甲子園では、３回戦・二松学舎大付戦で１０三振を奪って完封勝ち。同校を３２年ぶりのベスト８に導いた。あれから８年。「独特の熱気と言いますか、ちょっとフライが上がっただけで歓声が起きたりするので。歴史のある球場で投げられているのはイチ野球人として幸せなことなので、かみ締めながら投げてました」。少年の心を胸に舞い戻ったマウンドを存分に楽しみ、白星をつかみ取った。（大中 彩未）