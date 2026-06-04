【経済指標】

【米国】

＊ADP雇用統計（5月）21:15

結果 12.2万人

予想 12.0万人 前回 10.5万人（10.9万人から修正）



＊ISM非製造業景気指数（5月）23:00

結果 54.5

予想 53.8 前回 53.6



＊米耐久財受注（4月改定値） 23:00

結果 8.0％

予想 7.9％ 速報 7.9％（前月比）

結果 1.1％

予想 1.1％ 速報 1.1％（除輸送・前月比）



＊米製造業受注（4月）

結果 4.8％

予想 4.6％ 前回 1.8％（1.5％から修正）（前月比）



米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 -797.4万（4億3371万）

ガソリン ＋336.4万（2億1496万）

留出油 +150.2万（1億0230万）

（クッシング地区）

原油 -58.3万（2244万）

＊（）は在庫総量



【カナダ】

労働生産性（第1四半期）21:30

結果 -0.5%

予想 0.2% 前回 -0.3%（-0.1%から修正）（前期比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、フランスで開催されるＧ７サミット（７カ国首脳会議）に出席することを明らかにした。大統領は自身のＳＮＳへの投稿で「私はフランスで開催されるＧ７に出席する」と述べた。Ｇ７では中東情勢、世界経済、貿易問題、安全保障などが主要議題となる見通し。特に米国とイランの対立やホルムズ海峡を巡る問題が各国首脳の協議テーマになるとみられている。



＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・雇用はここ数週間概ね安定

・インフレ圧力は全米の多くの地域で強まった。

・インフレ加速の主因は中東紛争。

・影響は輸送費、包装資材、食料品、肥料価格などにも波及。

・１２地区のうち１０地区で経済活動は緩やかから適度なペースで拡大。

・複数の地区で燃料価格上昇が消費者心理の悪化。



＊ウクライナ、サンクトペテルブルク攻撃

ウクライナは３日、ロシア北西部サンクトペテルブルクの石油施設をドローンで攻撃した。当地での国際経済フォーラムにはプーチン大統領も出席する予定だが、その開幕当日にウクライナは軍事力を誇示した。

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