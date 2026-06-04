長嶋茂雄が「国民的ヒーロー」となった日。それが１９５９年６月２５日だった。後楽園球場で行われた阪神との伝統の一戦。昭和天皇、皇后両陛下ご臨席による天覧試合が、初めて実現した。このゲームはさらに言えば、史上最強の「ＯＮコンビ」の始まりの日でもあった。

鳴り物応援が禁止され、どこか厳粛な空気が漂う中、巨人・藤田元司、阪神・小山正明の両エースが先発した。長嶋は「４番・三塁」、新人の王貞治が「６番・一塁」でラインアップに名を連ねた。

巨人は１点を追う５回に長嶋が同点ソロ、続く坂崎一彦も一発を放って逆転。だが、阪神も譲らず、６回に３点を取ってひっくり返した。劣勢の７回に同点２ランをたたき込んだのが王。のちに１０６回を数えるＯＮアベックアーチの“第１号”だった。

天覧試合を前にスランプ気味だった長嶋だが、「国民が注目しているビッグゲームは不思議と力が湧いてきた」。４―４で迎えた９回裏、先頭で打席へ。宿敵・村山実の速球をジャストミートすると、打球は左翼ポール際へ吸い込まれた。当日、天皇陛下は午後９時１５分に皇居に戻られることになっていた。サヨナラ本塁打が飛び出したのは、そのわずか５分前だった。

「天覧の中でホームランを打ったこと自体が、野球人として最高の栄誉」。プロ２年目だった長嶋が、キャリアのハイライトとして挙げるこの一戦。「職業野球」を国民的娯楽の地位に押し上げ、自らがその象徴となった。