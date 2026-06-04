「甘やかされた子ども」「出て行け」かつてMVPにも輝いたイタリア強豪10番が移籍表明でファン怒り「腹が立つ。絶望しているサポーターをさらに傷つけた」
ポルトガル代表のラファエウ・レオンは、母国メディアで移籍する意向を明かした。ミランの一部サポーターは、背番号10の発言に怒りを表している。
2022年のスクデット獲得に貢献し、セリエAのMVPに輝くなど、近年のミランの「顔」だったレオン。だが先日、「別リーグでプレーする準備はできている」と、イタリアを去る考えを口にした。
以前から退団の可能性がうわさになっていただけに、『Gazzetta dello Sport』紙は移籍希望について、驚きではないと指摘。だが、５月末という早いタイミングでその希望を公にしたことは驚きと報じた。ミランの立場が弱まり、移籍金をめぐる交渉で不利になる可能性が高いからだ。
同紙は６月１日、SNSでミランファンがレオンの発言に失望していると報じた。
「彼はステーファノ・ピオーリ以降の監督全員を困らせた」
「上層部が空っぽなんだ。クラブが弱体化しており、その結果として難しい状況になっている」
「ミランとラファのこれまでから、もう少し良い別れを期待していた。確実にミランを困難に追いやる」
「腹が立つのは、この発言の効果がひとつしかないこと。それはすでに絶望しているサポーターを傷つけたということだ」
「スクデットシーズンは本当にバロンドールにふさわしいと思った。だがその後、ゆっくりだがずっと下降。ここ２年は笑わせたほど。いたくない者は出て行け」
「発言は不適切でサポーターに対して敬意を欠いた。自分のことしか考えない、典型的な甘やかされた子ども。プロ意識が低く、ユニホームへの愛着はゼロ。本当に良くない」
「どういう人間かをまたも裏づけただけのインタビュー。ユニホームや我々に完全に借りがあるのに。いくらクラブ上層部がいないとはいえ、大ブーイングに値するときでも支えてきた人たちに対し、これほどあからさまに敬意を欠くなんて正当化できない」
かつて次代を担うと言われたレオンは、穏やかでない雰囲気のなか、ミランを去ることになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
2022年のスクデット獲得に貢献し、セリエAのMVPに輝くなど、近年のミランの「顔」だったレオン。だが先日、「別リーグでプレーする準備はできている」と、イタリアを去る考えを口にした。
以前から退団の可能性がうわさになっていただけに、『Gazzetta dello Sport』紙は移籍希望について、驚きではないと指摘。だが、５月末という早いタイミングでその希望を公にしたことは驚きと報じた。ミランの立場が弱まり、移籍金をめぐる交渉で不利になる可能性が高いからだ。
同紙は６月１日、SNSでミランファンがレオンの発言に失望していると報じた。
「上層部が空っぽなんだ。クラブが弱体化しており、その結果として難しい状況になっている」
「ミランとラファのこれまでから、もう少し良い別れを期待していた。確実にミランを困難に追いやる」
「腹が立つのは、この発言の効果がひとつしかないこと。それはすでに絶望しているサポーターを傷つけたということだ」
「スクデットシーズンは本当にバロンドールにふさわしいと思った。だがその後、ゆっくりだがずっと下降。ここ２年は笑わせたほど。いたくない者は出て行け」
「発言は不適切でサポーターに対して敬意を欠いた。自分のことしか考えない、典型的な甘やかされた子ども。プロ意識が低く、ユニホームへの愛着はゼロ。本当に良くない」
「どういう人間かをまたも裏づけただけのインタビュー。ユニホームや我々に完全に借りがあるのに。いくらクラブ上層部がいないとはいえ、大ブーイングに値するときでも支えてきた人たちに対し、これほどあからさまに敬意を欠くなんて正当化できない」
かつて次代を担うと言われたレオンは、穏やかでない雰囲気のなか、ミランを去ることになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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