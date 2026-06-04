家計の支援策を講じることが大切とはいえ、市場に財政悪化への警戒を強めさせるやり方では逆効果になりかねない。

予備費の枠組みを用いてガソリン代の補助を現状のまま続けるのではなく、財政規律に配慮して、縮小の道筋を明確にするべきだ。

政府は総額３兆１１３５億円の２０２６年度補正予算案を閣議決定し、国会に提出した。「中東情勢等対応予備費」を創設し、２兆５０００億円を家計支援などに充てるのが柱だ。

７〜９月の電気・ガス料金について、標準的な家庭で５０００円程度を支援することを決め、既存の予備費から５１３５億円を拠出し、余裕がなくなった。

さらに、３月からは、ガソリン価格の補助を再開したことで、遠からず予備費が底をつく可能性が出たため、新たな枠組みを設けて、予備費を積み増した形だ。

国民の中東情勢や物価高への不安に対し、迅速に対処する姿勢を示すのが狙いとされる。

コロナ禍以降、補正予算は毎年１０兆円を超えていた。今回は、全額を赤字国債に頼るものの、規模を約３兆円に抑え、財政悪化の不安を金融市場に与えないよう配慮したとみられる。

ただし、予備費は国会の議決を経ずに、閣議決定のみで使い道を決められる。放漫財政の印象を与える恐れがないとは言えない。

その点で、３月に再開した、１リットルあたり１７０円程度にガソリン価格を抑える補助金制度は問題が多い。節約の必要性があるのに、逆に価格を抑えて需要を増やすことになるからだ。

脱炭素にも逆行し、富裕層や大企業にまで過度に恩恵を与えることになり効率性も悪い。

当然、財政への負担も一段と重くなる。コロナ禍以降、続いてきたガソリン代の補助制度で、これまでに９兆円規模を投じてきた。今後も月に４０００億円もの負担が続くことになる。

政府・日本銀行は円安を懸念して、１１兆円を超える過去最大の為替介入を行ったが、わずか１か月で効果は消滅し、一時、１ドル＝１６０円台をつけた。

市場が財政不安を強めれば円安と物価高の連鎖が続き、物価高対策も帳消しとなってしまう。

高市首相は国会で「支援単価を含め支援のあり方を柔軟に検討する」と、ガソリン補助の見直しを表明した。具体策を詰めると同時に、予備費は中小企業の支援策などに確保しておく必要がある。