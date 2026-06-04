◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）

巨人がドラマチックすぎる逆転劇で、ミスターの命日に勝利をささげた。昨年８９歳で永眠した長嶋茂雄さんの一周忌となった３日のオリックス戦は「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打たれた特別試合として開催。１―４の８回１死から３連打で塁を埋めると、丸佳浩外野手（３７）が自身３年ぶり３本目の代打満塁弾を放って試合をひっくり返した。先発・戸郷が２回に危険球退場する緊急事態を必死の継投でしのぎ、４番手で２回１失点の堀田が２年ぶりの白星を挙げた。

感触が残るバットを右手からそっと離した。丸は自然とスキップしながらベンチを指さし、右手を強く握りしめた。「長嶋さんが打たせてくれたホームラン。僕はそう信じているので、本当に感謝したいと思います」。会心の当たりは「ミスター、感動をありがとう」と書かれた、長嶋さんがほほ笑むセコムの看板の近くまで飛んだ。

１―４の８回１死。２番手・椋木から佐々木、泉口、松本の３連打。満塁となり、代打で打席へ向かった。持ち前の選球眼でフルカウントに持ち込み６球目、内角低めの１４８キロ直球を振り抜くと、打った瞬間にそれとわかる２号逆転満塁本塁打だ。代打満塁本塁打は自身通算３本目でプロ野球４人目、セでは２人しか達成していない。長嶋さんばりの勝負強さを発揮した。

この日は同じ千葉県出身で、巨人の、球界の大先輩である長嶋茂雄さんの一周忌。１８年オフに広島からのＦＡ移籍を熟考した際には「一緒に野球ができたら僕としてもうれしい」と熱い直筆の手紙を送られ、背中を押された。「触ったらだめです。誰も触れないところに置いてあります」と手紙は大事に保管中。内容はしっかり胸に刻んでいる。

２１年６月に不振で２軍落ちすると「今日は丸と話がしたくてジャイアンツ球場に来ました」と、長嶋さんがＧ球場を電撃訪問。「僕みたいな選手に声をかけていただいて。ご指導いただいて、本当に夢のような時間でした」。構えの姿勢や体重移動を、身ぶり手ぶりを交えて教えを受けた。「試合に入るにあたって、本当にそのことを思い出しながら練習に臨んだ。ここ一番で最高の結果になってくれたので、改めて非常に感謝しています」。劇弾にはミスターから伝授された技術が込められていた。

プロ１９年目の今季、４月に３７歳を迎えた。「擦り傷とか、切り傷の治りが遅くなりました。かさぶたになかなかならない」と“丸節”で体の変化を語る。また、「階段の上り下りがちょっとゆっくりになったかもしれない。よっこいしょになった」とユーモアを交えた。それでも「プレーする上では、そんなにないかな」。ウェートトレーニングで扱う重量はチームで１番。衰えを知らない丸はずっとナインの中心にいる。

チームは２カード連続勝ち越しを決めた。「やっぱりプレーヤーとして元気に、ハツラツとやるのはもちろん」と全力プレーを誓った背番号８。「天国から『あきらめるな』とずっと言ってくださったと思う。今日のように劣勢だとしても最後まであきらめずに戦い抜くというのは巨人軍として欠かせない」。大事な１日に、特別な１勝を空に届けた。（臼井 恭香）