◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日５―８ソフトバンク＝延長１１回＝（３日・バンテリンドーム）

ソフトバンクが４点差を逆転して、１８年以来となる交流戦６連勝＆今季最長６連勝を飾った。「７番・一塁」で今季初スタメンとなった広瀬隆太内野手は、４打数３安打２打点の活躍を見せた。

２回２死での１打席目に、二塁・山本のグラブをはじく内野安打で今季初安打。今季チーム初の延長に突入すると、１０回先頭の中前打でマルチ安打を記録した。

続く１１回１死二、三塁、牧原大が申告敬遠されて満塁となり、この日６打席目に立った。広瀬隆は「緊張やプレッシャーはそこまでなかった。自分が決めるという気持ちで打席に立った」と中日・勝野の初球を捉え、中越え２点二塁打を放った。「なかなかチャンスも少なかったので、爪痕を残そうと思っていた」と出場した一戦で、猛打賞の活躍。２点差に詰め寄った直後の６回無死一、三塁では四球を選び、同点の８回無死一塁では犠打を決めるなど、安打だけではない活躍も光った。

小久保監督は「ずっと状態は良かった。チャンスをものにしましたね」と称賛。強打が売りの慶大出身３年目が、今季球団最長となる４時間３９分の熱戦に終止符を打った。