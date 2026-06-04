◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―１日本ハム・マツダスタジアム）

広島・床田寛樹投手が６回１失点で３勝目を挙げた。７安打を浴びながらも「けっこう打たれましたけど。まあ、打たれるのはいつものことで。別に打たれても、ランナーを返さないようにするだけ。切り替えて投げていました」とリードを守った。

３点リードの３回は１点を失ったが、なおも１死二塁を切り抜けた。４回以降も３イニング連続で得点圏に走者を背負いながら無失点。昨年は３本塁打を許した日本ハム打線に「本当にいいバッターが多いので。（３点リードでも）変わらず、一人ずつ勝負」と雪辱を果たした。「勝負どころでコースを間違えないということは、ここ最近できている。継続してできれば」と自己分析。何よりも、チームの６連敗を止めて「なんとか勝てたので、本当に良かった」と汗をぬぐった。

投手だが、打力も自慢。４回には昨季の沢村賞投手である伊藤から右前打を放った。初回に先制打の坂倉、２点二塁打の持丸とともにお立ち台へ。「僕が投げる時は坂倉がよく打ってくれる。打つやろなと思って見ていました。僕もいいバッティングをしたんですけど、モチ（持丸）の方が良かったです」と笑顔を見せた。