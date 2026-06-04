◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）

広島が待望の交流戦初勝利を手にした。好投手を相手に初回の３得点で、６連敗中のムードを一掃。坂倉将吾捕手（２８）が突破口を開いた。２死三塁で先制打。カウント２―２と追い込まれたが、伊藤の内角いっぱいの１４９キロを右前に運び、「いい投手から先に点を取ることができてよかったです」と、主砲の仕事を果たした。

４番の一打からさらに一、二塁として、持丸が右中間への２点二塁打。昨季の沢村賞右腕を一気に攻略した。赤ヘル打線は昨年の対戦でも６得点。１年前も２安打を放った坂倉が「映像を見たし、いいイメージで臨みました」と、またもや先頭に立った。球種の多い伊藤が選んだ厳しい内角の決め球。「必死に」と食らいついた。

新井監督は「難しい球だった。技術ですね」と感心。チーム打率も得点も１２球団最低。打順を組むことにも苦心するなか、４番だけは４月２８日から不動だ。得点圏打率が４割を超える男は頼みの綱。「いいところで打ってくれるし、本当に頼りになる」と最敬礼した。

この日は長嶋茂雄さんの一周忌。坂倉は同じ千葉出身だ。長嶋さんが生まれた佐倉市の隣、酒々井町（しすいまち）で育った好打者。「お会いしたこともないし、接点もないんですけど。昔から存在は大きくて、勝手に親近感を持たせてもらっていました」と、球界の特別な日に躍動した。「でも、よく投手と（捕手の）持丸が頑張った」と、ピンチの連続を守り切ったバッテリーに拍手。ようやく投打がかみ合い、逆襲開始だ。（安藤 理）