卓球女子で２０２１年東京、２４年パリ五輪団体銀メダルの平野美宇（２６）がＴリーグ女子「九州カリーナ」への移籍が濃厚となっていることが３日、分かった。関係者によると、自身の活動の幅を広げたいとの思いから、環境を変えて挑戦することを決断。この日までに木下グループとの所属契約が満了となり、Ｔリーグで４季プレーした木下アビエル神奈川を退団する意向を伝えたという。

平野は昨季も１５勝５敗と活躍するなど、初年度から８シーズンで７度の優勝を経験している。９季目に向け、さらなる成長を求めて今後のキャリアを熟考していた中で、国際大会への参戦も含めて支援していく考えの九州からオファーを受け、交渉は順調に進んでいるもようだ。

昨季最下位の九州にとっても、大きな補強だ。元全日本女王・寺田（旧姓・坂田）愛さん（５１）を新監督に迎え、巻き返しを期す今季。抜群の実績と知名度を誇る平野の加入が実現すれば、リーグ全体の活性化や悲願の初Ｖへの起爆剤となることが期待される。

◆平野 美宇（ひらの・みう） ２０００年４月１４日、静岡・沼津市生まれ。２６歳。山梨・田富町（現・中央市）に移り、３歳から卓球を始める。１４年に伊藤美誠とのペアでワールドツアーで女子ダブルス優勝。１６年リオ五輪は補欠。シングルスは同年Ｗ杯優勝、１７年全日本選手権優勝、同年世界選手権銅メダル。五輪は２１年東京、２４年パリ大会で女子団体銀メダル。１５８センチ。

◇九州カリーナ ２１年４月に設立。福岡市を拠点に「ＯＮＥ九州」を掲げ、Ｔリーグに４季目から参戦。初年度に３位でプレーオフ進出。チーム名の「カリーナ（ＣＡＲＩＮＡ）」はイタリア語で「かわいい」、ラテン語で「最も輝く星座」や「船の竜骨」を意味する。