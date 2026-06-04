タイで“チャーシュー系アイドル”爆誕?　世界を沸かせたコビトカバ「ムーデン」の姪「ムーデーン」がかわいすぎた!

タイで今、“チャーシュー”がかわいすぎると話題だ。しかも、食堂ではなく、動物園で、だ。

正体は、コビトカバの赤ちゃん。

付けられた名前は「ムーデーン」、現地の言葉で“チャーシュー”を指す。

じつはこのムーデーン、2024年に世界的ブームを巻き起こした「ムーデン（“豚肉団子”の意）」の姪っ子にあたる。

叔母譲りのかわいさは、すでにSNSで話題沸騰中。

タイの新たな“豚肉料理シリーズ”のスターとして注目されている。

世界を沸かせた「ムーデン」

「ムーデン」は2024年、タイ東部のカオキアオ動物園で大ブームとなったコビトカバだ。

名前の意味は、現地の言葉で“豚肉団子”。

ぷにぷに、もちもちの体。ぽてぽて歩き。そして時折見せる“虚無顔”。

歩いているだけなのに、なぜか目が離せない。

「無」なのか、「眠い」のか、それとも「お腹がすいた」のか。

SNSでは瞬く間に人気となり、日本のニュースでも大きく取り上げられた。

人気は社会現象レベルにまで発展し、イタリア人カップルがムーデンの前で「プロポーズ」を行うほど。

さらには、熱狂した来園者が、ムーデンの飼育エリアに侵入してしまう騒動まで発生した。

ムーデンはもはや、タイを代表する“動物界のスター”。

そして今、その血筋を受け継ぐ新たなコビトカバが誕生したのである。

名前を決める投票で“チャーシュー”が圧勝

バンコク中心部から車で約５時間、タイ東北部のコラート動物園。

2026年3月に、コビトカバの赤ちゃんが生まれた。

園は、名前を一般投票で決定。候補には、なぜか「豚肉料理」の名前がずらり。

・ムーワーン（甘い豚）

・ムーヨーン（豚肉フレーク）

・ムーヌム（やわらか豚）

・ムーヨー（豚肉ソーセージ）

もはやコビトカバの命名会議なのか、タイ屋台料理のメニュー開発なのか分からない。

そんな中、約37万票中35万票以上を獲得し、圧勝したのが「ムーデーン」だった。

タイ語で直訳すると、“赤い豚”。現地で定番の“チャーシュー”料理を指す。

一方で母は、“クリスピーポーク”

さらに、ムーデーンのお母さんの名前は「ムーグローブ」。意味は、“クリスピーポーク”だ。

豚肉をじっくりと揚げて、外側をカリカリになるまで仕上げた料理を指す。

タイで「ムーグローブ」と「ムーデーン」は、よくセットで出てくるという。

飼育員も「親子でぴったりの命名」と太鼓判を押す。

なぜタイでは動物に料理名をつけたがるのか？動物園にも聞いてみたが、明確な理由はよく分からなかった。

日本でも、動物の名前に身近なものを重ねる文化はある。

東京・上野動物園で2025年に生まれたコビトカバは、「イロハ」と命名された。母親「モミジ」にちなむ名前だ。

その国の馴染み深いものを、動物に重ね合わせるのは、自然なことかもしれない。

グルメ大国タイでは、かわいいコビトカバですら、料理名になってしまうのだろうか。

かわいい。お腹が空くとの感想も

当のムーデーンは、まだ生後２カ月。一日のほとんどを寝て過ごしている。

水の中でぷかぷか浮かび、時々お母さんの後ろをよちよち歩く。その姿を見ようと、多くの家族連れが動物園を訪れていた。

来園者からは、「ムーデーンにソースをかけてる姿を思わず想像した」「お腹が空いてきちゃった」という感想も飛び出した。

SNSには毎日のように動画があがり、「かわいすぎる」「食べたくなる」と、タイ人たちの心をくすぐっている。

取材班に見せたキュートな姿

ただ、取材は簡単ではなかった。

ムーデーンは普段、なかなか陸上に姿を見せない。コビトカバは夜行性で、皮膚が乾かないよう、水中でじっと過ごすことが多いからだ。

「きょうは、お昼寝姿しか撮れないかもしれない…」

取材班に、そんな空気が漂い始めた頃だった。

突然、空が暗くなった。タイ特有の激しいスコール。雷鳴が響き、大粒の雨が動物園の地面をたたき始めた。

すると…。ムーデーンが、現れた！

雨の中を、よちよち歩く。母親のあとを懸命についていく。そして、坂道で足を滑らせるハプニングも。

まだ赤ちゃん。それでもどこか、堂々としている。大雨が降っても、雷が鳴っても、本人はどこ吹く風。むしろ楽しそうに見えた。

動物園によると、“ムーデーン効果”で来園者はすでに1〜2割増えているという。

ベビーラッシュで第３の“豚肉料理”誕生か！？

そして今、タイでは「第3の豚肉料理」が誕生しようとしている。

タイ東北部のコーンケーン動物園で、2026年4月に生まれたコビトカバの赤ちゃんについて、名前を決める一般投票が始まった（5月20日〜6月15日。結果発表は6月28日）。

この赤ちゃんも「ムーデン」の親族にあたり、「ムーデーン」の“いとこ”にもあたるという。

気になる名前候補は、こちらだ。

・ムーヨー（豚肉ソーセージ)

・ムーナムトック（豚肉のスパイシーサラダ）

・ムーダー（「豚だよ！」）

・ムーデュン（ぷるぷる豚）

・ムーピン（豚の串焼き)

“豚肉団子”のムーデン。 “チャーシュー”のムーデーン。そして第3の料理名は、果たして何になるのか。

タイの“豚肉料理シリーズ”は、どうやらまだ終わりそうにない。