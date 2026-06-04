FIFAは2日、W杯北中米大会に出場する全48チームの登録メンバー各26人を発表した。ケガや病気によるメンバー変更は、大会初戦の24時間前まで可能。ポジション、生年月日、所属、身長など、公開された1248人のデータを分析した。

☆最年長＆最年少（開幕時） 登録メンバーで最年長は43歳のスコットランドGKゴードン。これに次ぐのは41歳でポルトガルFWのC・ロナウド、40歳のメキシコGKオチョア。前記の2人はメッシ（アルゼンチン）とともに6大会連続でメンバー入り。日本最年長は39歳で5大会連続選出のDF長友で全体9位。最年少のメキシコMFモラは唯一の17歳で、ペレ（ブラジル＝17歳239日）に次ぐ年少ゴールを狙う。

☆身長 最長身はオーストリアGKビーゲレの2メートル5。最も低いのは1メートル60でパナマMFヤニス。FW後藤は1メートル91で日本のフィールド選手で歴代最長身。チーム平均身長ではボスニア・ヘルツェゴビナが187・23センチでトップ。日本は歴代で最も高い181・35センチで36位となっている。

☆所属リーグ＆クラブ 最も多くの選手を送り出しているリーグはイングランドの200人と圧倒的で、欧州主要リーグが続く。JリーガーはGK早川（鹿島）ら7人。クラブ別ではマンチェスターCが19人で最多。次いでDF伊藤が所属するBミュンヘンの18人。

☆平均年齢 日本の平均年齢は前回大会27・73歳から若返り27・19歳。最も若いのはコートジボワールで25・35歳。25〜26歳台が18チームあり、フレッシュな顔触れが目立つ大会となりそうだ。