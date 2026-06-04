◇「レフェリー目線」W杯の味わい方前編

W杯北中米大会は開幕まであと7日に迫った。過去2大会で主審を務めた西村雄一氏（54＝日本協会審判マネジャー）による「レフェリー目線」での味わい方を2回に分けて紹介する。前編では審判員の大会までの準備や大会中の過ごし方にフォーカス。いつ担当試合が決まるのか、他国のレフェリーとの交流は――。知られざる舞台裏を聞いた。（取材・構成 波多野詩菜）

判定はときに、選手のプレー以上に注目を集めることがある。10年南アフリカ大会と14年ブラジル大会で主審を務めた西村氏は、問われる覚悟を人の本質を踏まえて明かす。

「人はいろいろな判断をしながら人生を生きていく。深層心理には、誰しもがいい判断をしたい、という思いがある。すると、他人の判断はとても気になってしまう。特に目に見えるのがレフェリーの判定。サッカーは見ている皆さんもレフェリーになれる。その中で唯一、最終決定を委ねられた者としての覚悟を持っています」

レフェリーの語源はRefer（＝委ねる）。最高峰の判定を任される精鋭は、どう選ばれるのか。

選考対象者は本大会前までの3年間でFIFA主要大会などを担当した国際審判員。4月に荒木友輔主審（40）、三原純副審（44）ら今大会の審判員が発表されたように、開幕数カ月前にFIFAが決定する。

フィットネステストと事前講義を経て審判員は開幕1週間前に現地の合宿拠点に集結する。最新ルールの確認や判定基準の最適化など開幕前プログラムを受講し、時差と気候に体を慣らして担当試合の決定を待つ。

八百長や過度の重圧を避ける狙いもあり、割り当て発表は早くても試合3日前。日本人で初めて開幕戦を任されたブラジル大会のブラジル―クロアチア戦の割り当ては、開幕前ミーティングで発表された。

「マッシモ・ブサッカ審判部長（当時）から“マッチナンバーワン、レフェリー、ニシムラ”“アシスタントレフェリー、サガラ（相樂亨）、ナギ（名木利幸）”と順に呼ばれていき、“オー！”と会場が沸いてみんなから祝福を受けました」

試合が連続する可能性に備えてユニホームは常に4色ほど携えて移動。過去には審判員同士の親睦を深める交流会も開かれた。

「南アフリカ大会では異文化交流デーが組まれました。日本ブースでは書道セットとけん玉を用意した相樂副審が大活躍。ちょうどタトゥーで漢字を彫ることがはやっていて、彼が当て字で各審判員の名前を書いたところ“ありがとう！”と大盛り上がりし、とても喜ばれていました」

出場チーム同様、審判員も優れた人が決勝へと勝ち上がるイメージを持たれるが、実際には支え合う意識の方が強いという。

「FIFAの理念である美しいゲームになるように、公平性の観点から自身の国と地域はなるべく当たらないようになっています。我々は協力して大会を成功させる側。実は、個人の結果だけを求めて参加している審判員はそんなにいないかもしれません」

ビュッフェの食事に飽きたら、韓国人審判が国から持参したキムチを差し出し、それが尽きたら、日本人審判がキムチのもとを差し出す。オフでも確かな助け合いがある。

ブラジル大会の開幕戦翌日、西村氏はロブレンのホールディングとして下したPKの判定に不満を持つクロアチアのサポーターに空港で囲まれた。大会を支える者としての自負は、その瞬間もぶれなかった。

「何がまずいかというと、開催国が大会役員の安全を守れない実績をつくることで、それは大会にとってとてつもなく大きなダメージ。サポーターの感情は分かるけど、頼む、ここは我慢してくれよ…と願いながら、可能な限り平和に場が収まる方法を考えていました」

日本人では史上4人目、そして最後に主審を務めてから12年がたった。

「私が2大会で得た経験を、審判界に共有するだけではお役立ちとしてまだ半分です。考え方を一般化して、どなたでもこの“あり方”を活用していただけることで、初めて社会貢献になると思っています。今はあと半分を実現できるよう模索中です」

W杯審判員としての仕事は、今も続く。

◇西村 雄一（にしむら・ゆういち）1972年（昭47）4月17日生まれ、東京都出身の54歳。99年に1級登録。04年にプロフェッショナルレフェリーとなり、国際審判員としても活躍。10年W杯南アフリカ大会では準々決勝など4試合の主審に加え、決勝のオランダ―スペイン戦では第4審判を務めた。14年ブラジル大会では日本人で初めて開幕戦の主審に抜てき。24年12月にトップリーグ担当審判員から勇退し、現在は日本協会の審判マネジャーを務める。