ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４７２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間15:20）（日本時間04:20）
ダウ平均 50834.83（-472.96 -0.92%）
ナスダック 26875.45（-218.45 -0.81%）
CME日経平均先物 68300（大証終比：-260 -0.38%）
欧州株式3日終値
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.078（+0.035）
10年債 4.487（+0.043）
30年債 4.987（+0.031）
期待インフレ率 2.395（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.429（+0.016）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.81（+2.05 +2.19%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4475.90（-44.00 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
65833.94（-1655.94 -2.45%）
（円建・参考値）
1053万4089円（-264967 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50834.83（-472.96 -0.92%）
ナスダック 26875.45（-218.45 -0.81%）
CME日経平均先物 68300（大証終比：-260 -0.38%）
欧州株式3日終値
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.078（+0.035）
10年債 4.487（+0.043）
30年債 4.987（+0.031）
期待インフレ率 2.395（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.429（+0.016）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.81（+2.05 +2.19%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4475.90（-44.00 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
65833.94（-1655.94 -2.45%）
（円建・参考値）
1053万4089円（-264967 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ