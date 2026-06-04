NY株式3日（NY時間15:20）（日本時間04:20）
ダウ平均　　　50834.83（-472.96　-0.92%）
ナスダック　　　26875.45（-218.45　-0.81%）
CME日経平均先物　68300（大証終比：-260　-0.38%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10332.30（-41.21　-0.40%）
独DAX　 24795.94（-328.23　-1.31%）
仏CAC40　 8150.42（-58.67　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.078（+0.035）
10年債　 　4.487（+0.043）
30年債　 　4.987（+0.031）
期待インフレ率　 　2.395（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（+0.060）
英　国　　4.931（+0.072）
カナダ　　3.429（+0.016）
豪　州　　4.912（+0.031）
日　本　　2.630（+0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.81（+2.05　+2.19%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4475.90（-44.00　-0.97%）

ビットコイン（ドル）
65833.94（-1655.94　-2.45%）
（円建・参考値）
1053万4089円（-264967　-2.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ