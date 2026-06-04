久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）が、きょう4日に開幕する。初日メインは12R特選だ。

九州勢の連係を中心視した。コマ切れの中、ライン3車と長く、嘉永が果敢に主導権を握っていきそうだ。山崎が番手で援護をしながら、流れ次第では自力も考えて抜け出す。犬伏―松浦は5月函館記念の決勝ではワンツーを決めている。松浦の差し脚は要注意。

＜1＞郡司浩平 まずは調子を上げられるような感覚で練習してきた。前回と同じ自転車で。前回よりもいいし、自転車に関しては不安がない。1人で自力。

＜2＞山崎賢人 普通に練習した。走ってみないと分からないけど、悪くないと思う。お世話になった中野さんの冠がついた大会なので頑張りたい気持ちは人一倍強い。嘉永君へ。

＜3＞阿部拓真 本調子ではないが、徐々に良化してきているかな。（新山）響平の番手で。

＜4＞山田庸平 最近はレースでのミスが多いし、レースの中で修正したい。九州3番手。

＜5＞松浦悠士 5月の連戦の疲労が来た感じで、状態的には前回よりも落ちているかも。犬伏君へ。

＜6＞新山響平 疲れを取りながら練習した。メンバーがいいので、しっかり力を出してどこまで戦えるか試したい。練習で乗った新車も持ってきた。自力。

＜7＞嘉永泰斗 結構つめて練習してきた。最近はレースであまりパッとしない。自転車も含め良くも悪くもないし、いろいろと試しながら走りたい。九州の先頭で自力。

＜8＞犬伏湧也 疲労感は残っているが、しっかり練習してきた。自分の動き、持ち味を出せるように頑張りたい。自力で。

＜9＞鈴木玄人 ダービーはしようもない落車をしてお客さんに迷惑を掛けてしまった。肋骨を4本折ったが菊池岳仁君と一緒にトレーニングして感触は凄く良かった。単騎で自力自在。