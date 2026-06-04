お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が3日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。商品の割引のために取った必死の行動を明かした。

今回は「夫婦のズレ解消SP」と題して放送され、夫婦で起きがちな家事、会話、お金のズレを6人の最強評論家たちが科学的に解消した。

夫婦で買い物に行った際の「ズレ」について話題となり、りんたろー。は「僕、割引が異常に好きなんですよ」と切り出した。

ある日、スポーツショップを訪れた際に誕生日月であれば「40％オフ」になるキャンペーンを実施していることを知った。ちょうど誕生日月だったため「やった!」と喜んだが、会計時に店員から身分証明書の提示を求められ、あいにく不携帯だった。これに妻でタレントの本郷杏奈は「もういいから、そのお金で買おう」となだめられた。

しかし、りんたろー。は「目の前に40％オフあるじゃないですか!俺、諦められなくて…マスクを外して、帽子取って、サングラス取って“俺っすよ!”って言って」と、割引が諦めきれずに思わず正体を明かした。

そして「ウィキペディアで分かるから調べてくれ」と店員にお願いした。この行動にMCの明石家さんまは「お前40％オフのために、そんなことまでしたん!?」と大笑い。だが、「ウィキペディア見せたけど“分からないです”って言われて…」と、割引されなかったと伝えてスタジオを爆笑させた。