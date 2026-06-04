米大リーグ（ＭＬＢ）が３日（日本時間４日）、５月の各種表彰選手を発表し、ア・リーグの月間最優秀新人選手賞にホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を選出した。村上は５月に打率２割４分４厘で８本塁打、１８打点をマークした。日本選手では２０２４年３、４月に受賞したカブスの今永昇太以来、９人目となった。

３勝１敗、防御率１・２９を残した大谷翔平（ドジャース）だったが、３９イニング無失点だったＣ・サンチェス（フィリーズ）がおり、２か月連続投手ＭＶＰの受賞はならなかった。

主な受賞者と成績は次の通り

▼最優秀打者 ＡＬ＝Ｎ・カーツ内野手（アスレチックス）打率３割３分３厘、５本塁打、２６打点。ＮＬ＝Ｊ・ブルデー外野手（レッズ）打率３割１厘、８本塁打、２５打点

▼最優秀投手 ＡＬ＝Ｓ・アリゲッティ（アストロズ）４勝１敗、防御率０・９３。ＮＬ＝Ｃ・サンチェス（フィリーズ）４勝０敗、防御率０・００

▼最優秀新人 ＡＬ＝村上宗隆内野手（ホワイトソックス）打率２割４分４厘、８本塁打、１８打点。ＮＬ＝Ｔ・ラムフィールド内野手（ロッキーズ）打率３割１分、４本塁打、１２打点