お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が3日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。夫からの“サプライズ”を振り返った。

今回は「夫婦のズレ解消SP」と題して放送され、夫婦で起きがちな家事、会話、お金のズレを6人の最強評論家たちが科学的に解消した。

「夫が察せないのは妻に興味がない!?」というテーマで、「会話が苦手な夫婦はサプライズが負担に!?」の話題となり、くわばたは「それ…そうです」と思い当たることがあった。

それは「多分、うちの旦那は私を喜ばせようと思ってて…家帰ってご飯作るの面倒くさいから簡単にうどんしようと思って」と、ご飯を簡単に済ませようとうどんのセットを購入した時だった。

帰宅してドアを開けると「めっちゃいい匂いしてきた」と、夫がサプライズで料理を用意して待っていたという。これに、くわばたは喜ぶ前に「じゃあ言うてくれ!」と不満がこみ上げた。

くわばたは「絞り出してうどん買って…うどんの麺も3玉か5玉か悩む時間があったんや…とか」と時間を無駄にしてしまったと感じた。そのため、「向こうは帰って来たら“やったー”って言ってほしかったんやろうけど、それが言えなかった自分も嫌やし…」と振り返った。