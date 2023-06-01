中田花奈、3rd写真集決定 “グラビア経験値”が可能にした上品な色気披露
【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の中田花奈が3rd写真集（タイトル未定／講談社）を8月25日にリリースすることが決定。あわせて、本人のコメントと先行カットが公開された。
【写真】元乃木坂メンバー、大人の色気感じさせる表情披露
Mリーグ「BEAST X」で今シーズン躍進し、陶器のような白い肌と美貌で各誌の表紙を飾る中田。「艶やかに咲く」をテーマに挑んだ今作のロケ地はベトナム。素朴な田園風景とリゾート地が共存しするダナン、エキゾチックな街並みを残すホイアンにて撮影を敢行した。寺院での神秘的なドレス姿や、世界遺産の旧市街での風情を感じる街歩き、プライベートプールで魅せたブラジリアンビキニ、大人の色気を感じさせるランジェリーなど、多彩な衣装が収録されている。
グラビアに意欲的に挑戦する彼女が並々ならぬ熱意を注いだ今作。写真集ならではのキラーカットはもちろんのこと、3冊目の写真集という“グラビア経験値”が可能にした上品な色気も見どころとなっている。（modelpress編集部）
この度、3作目の写真集を出させていただけることになりました！本当に光栄です。ありがとうございます。今回の撮影はスケジュールが詰まっている合間の1週間弱で撮ってきました。本当にお休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。今までで一番自然体なものになっているかと思います。因みに、たぶん1番のキラーカットは、「こういうシチュエーションで撮ってほしい！」と私からお願いして実現したカットです。ぜひ隅々までご査収ください（笑）沢山の方に届きますように！
書名：中田花奈3rd写真集（タイトル未定）
発売日：2026年8月25日（火）
撮影：菊地泰久
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◆中田花奈、3rd写真集決定
Mリーグ「BEAST X」で今シーズン躍進し、陶器のような白い肌と美貌で各誌の表紙を飾る中田。「艶やかに咲く」をテーマに挑んだ今作のロケ地はベトナム。素朴な田園風景とリゾート地が共存しするダナン、エキゾチックな街並みを残すホイアンにて撮影を敢行した。寺院での神秘的なドレス姿や、世界遺産の旧市街での風情を感じる街歩き、プライベートプールで魅せたブラジリアンビキニ、大人の色気を感じさせるランジェリーなど、多彩な衣装が収録されている。
◆中田花奈コメント
この度、3作目の写真集を出させていただけることになりました！本当に光栄です。ありがとうございます。今回の撮影はスケジュールが詰まっている合間の1週間弱で撮ってきました。本当にお休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。今までで一番自然体なものになっているかと思います。因みに、たぶん1番のキラーカットは、「こういうシチュエーションで撮ってほしい！」と私からお願いして実現したカットです。ぜひ隅々までご査収ください（笑）沢山の方に届きますように！
◆「中田花奈3rd写真集」概要
書名：中田花奈3rd写真集（タイトル未定）
発売日：2026年8月25日（火）
撮影：菊地泰久
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