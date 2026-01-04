お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が3日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。人気女性芸人を下の名前で呼び、その理由にスタジオが驚きに包まれた。

今回は「夫婦のズレ解消SP」と題して放送され、夫婦で起きがちな家事、会話、お金のズレを6人の最強評論家たちが科学的に解消した。

「夫が察せないのは妻に興味がない!?」というテーマで議論が交わされる中、小杉はゲスト出演したお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえに対して、「りえの場合は…」と、自然に下の名前を口にした。

この呼び捨てに対し、出演者たちは「りえ!?」とびっくり。MCの明石家さんまも「なんで呼び捨てや?」と驚いた。小杉は「俺たち同期なんですよ」と理由を伝えた。

この事実に「ウソ!?」「えぇ〜」とスタジオはさらに驚きに包まれた。くわばたは「ブラマヨ同期です」と笑顔で返すと、小杉は「もともと吉本やったから」と説明した。

お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。から「だからって、下の名前で呼ばないでしょ」と指摘が入ると、くわばたは「当時は呼んでたんですよ」と明かし、小杉も「昔から“りえ”って呼んで」と、若手時代から続く気心知れた仲であることを懐かしそうに振り返っていた。