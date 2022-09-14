女子ゴルフのメジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）から4日間、米カリフォルニア州のリビエラCCで開催される。予選ラウンドの組み合わせが2日に発表され、メジャー2勝目を狙う山下美夢有（24＝花王）は前年覇者のマヤ・スタルク（26＝スウェーデン）らと同組となりこの日は会場で調整。28年ロサンゼルス五輪も開催される米国屈指の名門コースを警戒した。

練習ラウンドを終えた山下は「リビエラは奇麗でコンディションも素晴らしい」と感嘆した。もちろんタフさも理解している。リビエラCCは比較的フラットながらフェアウエーが狭く、グリーンも小さい。大西洋からの風もスコアを左右する。「凄く難しい」と表情を引き締めた。

中でも厄介なのがキクユ芝のラフだ。葉が太く、クラブに絡みつくような粘りがありフェースコントロールが難しい。山下は「ねちっこくて飛ばなかったり。入ってしまうと抜けない」と説明。つかまればパーセーブが難しくなるため「ピンを狙いたい気持ちもあるけど、グリーンが小さいのでセンター狙い。攻め過ぎずしっかりマネジメントしたい」と堅実なゴルフを肝に銘じた。

28年ロサンゼルス五輪も同じリビエラが舞台となる。24年パリ五輪で4位となり、あと一歩でメダルを逃した山下にとっては、2年後の雪辱に向けても意味のある4日間になる。「ここでオリンピックが開催されるのはうれしい。オリンピックにも出られように頑張りたい」と思いを込めた。

3位に入ったクローガー・クイーンシティー選手権後、2週間は試合に出場せず「休養も取ってリフレッシュできたし、いいコンディションで迎えられた」と準備は整った。「トップの選手が集まる大会。そこで優勝したいという気持ちはある」。25年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目に照準を定めた。

▽リビエラCC 今年が創立100周年。ロサンゼルス郊外のパシフィックパリセーズにある米国屈指の名門コース。タイガー・ウッズがホストを務める米男子ツアー、ジェネシス招待の会場で過去に全米オープン、全米シニアオープン、全米アマなどを開催。28年ロサンゼルス五輪でもゴルフ競技が行われる。99年には当時オリックスのイチロー外野手が結婚式を挙げたことでも知られる。