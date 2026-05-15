２０１４年ブラジルＷ杯で日本代表を率いたイタリア人指揮官、アルベルト・ザッケローニ氏（７３）が北中米Ｗ杯（１１日開幕）に向け、このほどスポーツ報知のインタビューに応じた。中心選手のＭＦ三笘薫（ブライトン）が負傷で選外となる状況にも、「日本が決勝で勝っても驚かない」と戦力に太鼓判。１２年前、自身が率いたチームが初戦に逆転負けし、１次リーグ（Ｌ）敗退を喫した苦い経験から、第１戦オランダ戦（日本時間１５日・ダラス）に平常心で臨む重要性を説いた。（取材＝倉石千種通信員）

ザッケローニ氏の優しい口調からは、今でも変わらぬ日本代表への愛情と尊敬があふれ出ていた。代表を率いた１０年８月〜１４年６月までの約４年間を「最高に美しい時間だった」とザック氏は言う。３月のイングランドとの親善試合（ロンドン、１〇０）は現地観戦した。同試合で決勝点を挙げ、攻撃の核として期待された三笘が負傷のため、５月１５日に発表された日本のＷ杯メンバーから外れた。大きな痛手だが、信頼は揺るがないという。

「彼のけがはとても残念だが、日本は同じ強さをキープできる。私は森保監督に大きな尊敬を抱いている。本当に強いチームを築いた。日本は高い技術を持ち、戦術的にも種類が豊富で、これだけスピードがあるチームはどこにもない」

２６人のＷ杯代表には、１０年南アフリカ開催から５大会連続で３９歳のＤＦ長友佑都が選出された。ブラジル大会でも一緒に戦ったまな弟子だ。１か月超の長期戦を乗り越えるべく、チームの精神的支柱として経験豊富なベテランの重要性にも言及した。

「長友の招集は前向きに受け止めた。インテルでプレーし、欧州での経験があるビッグプレーヤー。みんなから好かれる陽気な性格でチームにポジティブな雰囲気をもたらし、ピッチ内外で彼の存在は重要だ。きっと助けになるだろう」

今回のメンバー選考には賛否両論が起きたが、ＡＣミラン、インテル、ユベントスといった名門で、あくの強い選手たちを率いた名将は日本人の献身性を絶賛した。

「（選出枠が２３から２６人に増え）日本にとってはより良いことだ。イタリア人はプレーできないと不満が出たりするが、日本人はチームを重んじるから問題がない。みんな礼儀正しく、常に一生懸命やってくれた。ユニホームにとても強い愛着を持っていた」

１４年ブラジル大会、自身が率いたチームは“史上最強”と評され、ＭＦ本田圭佑らが「優勝」を公言しながらも、初戦の逆転負けが響き、まさかの１次Ｌ敗退に終わった。野心むき出しで臨んだ初戦のコートジボワール戦。先制しながら、相手のエースＦＷドログバが途中投入された後、流れが一変した。プレミアリーグで２度の得点王、欧州チャンピオンズリーグ制覇も経験したスーパースターの登場に会場は大興奮。雰囲気にのまれたかのように日本は、立て続けに失点して敗れた。当時の教訓から今回、初戦のオランダ戦が最も大事だと強調する。

「私のチームは勝てると信じていたし、みんな勝利を信じていたが、失点後に自信や安定が揺らいでしまった。初戦であまりハイテンションにならないことが大事なんだ。まず初戦に集中し、一試合一試合、勝ち進むことが大切だ。日本は実力がある。不安、緊張、焦りの感情を外に吹き飛ばすこと。不安は、自信やポジティブなエネルギーを消耗する。選手たちは平常心で臨めばいい」

昨年はブラジル代表（ホーム、３〇２）を史上初めて破り、３月の英国遠征は２連勝。選手からは、さらに気を引き締めなければといった声が多く聞かれる。優勝を目標に据える森保ジャパンが注意すべき点や、大会の展望を語った。

「日本が強いのは驚きではない。決勝で勝っても驚かない。ただ、迷信（根拠もなしに信じること）は良くない。周りの重圧や過度な責任から自由になり、できることをしっかりやれば勝てる。森保監督は良い仕事をしている。私は前回ＦＩＦＡの仕事をしている時、日本がスペインに勝って大喜びして怒られたくらい。今回イタリアが出場しないから、ファンの立場で日本を応援しているよ」

◆日本代表のブラジル大会コートジボワール戦 前半１６分に左サイドからパスを受けたＭＦ本田圭佑がゴール左上に突き刺し、日本が先制した。しかし、後半１７分に相手が同国の英雄、１８９センチの“切り札”ドログバを投入すると、サイドから猛攻をくらい、後半１９分、２１分と立て続けに失点。その後は１トップのＦＷ大迫勇也に代えてＦＷ大久保嘉人を、後半追加タイムにはＤＦ吉田麻也を前線に上げてパワープレーを試みたが、ネットを揺らすことはできず、１―２と痛恨の逆転負けを喫した。

◆アルベルト・ザッケローニ １９５３年４月１日、イタリア・メルドラ生まれ。７３歳。１９９８〜９９年シーズンにＡＣミランでイタリア１部、セリエＡ制覇。インテル、ユベントスでも指揮を執った。１０〜１４年に日本代表を率いた。２２年Ｗ杯カタール大会は国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の技術研究グループに参加。２４年に日本サッカー殿堂入り。