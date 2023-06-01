嵐、急上昇ランキングTOP10独占 東京ドーム最終公演披露曲が上位席巻【オリコンランキング】
5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、6月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」でTOP10を独占した。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りに『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで開催。今回TOP10にランクインした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、ライブをきっかけに再生数が急上昇し、同ランキングのTOP10を嵐の楽曲が独占した。
1位は上昇率106.1％を記録した「感謝カンゲキ雨嵐」。同曲は、2025年5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で今回のコンサートツアー開催が発表された際にも、同ランキングで1位を獲得していた（2025年5月19日付）。
2位は「言葉より大切なもの」、3位は「マイガール」、4位「Love Rainbow」（Loveの「o」＝「o」に「/」）、5位「Believe」、6位「A・RA・SHI」、7位「Troublemaker」、8位「ワイルド アット ハート」、9位「迷宮ラブソング」、10位「Monster」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間：2026年5月25日〜31日）＞
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りに『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで開催。今回TOP10にランクインした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、ライブをきっかけに再生数が急上昇し、同ランキングのTOP10を嵐の楽曲が独占した。
2位は「言葉より大切なもの」、3位は「マイガール」、4位「Love Rainbow」（Loveの「o」＝「o」に「/」）、5位「Believe」、6位「A・RA・SHI」、7位「Troublemaker」、8位「ワイルド アット ハート」、9位「迷宮ラブソング」、10位「Monster」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間：2026年5月25日〜31日）＞