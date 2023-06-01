横浜流星、クールなスタイリングで安堵の笑顔 ギャップあふれる姿で「TCK」新CMに登場
俳優の横浜流星が、2026年度イメージキャラクターを務める、東京シティ競馬（TCK）の新CM『帝王賞STAR☆T』篇に登場。CMはきょう4日、上半期ダートチャンピオン決定戦「第49回帝王賞（Jpn I）」に向けて公式YouTubeで公開され、14日からは地上波テレビなどでも放送される。
【動画】クールなスタイルで笑顔をみせるメイキングも公開
CMは、TCKの観戦型レストラン「ダイアモンドターン」で撮影。ドレスアップした衣装に、クールなヘアスタイルで登場した横浜が、チェスの駒を差し出す仕草を披露するなど、大人びた魅力を印象的に映し出す。CM楽曲には引き続き、中島美嘉が歌う「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」を使用。TCKでおなじみの曲が、歌詞を一新してリニューアルされている。
メイキングでは、緊張感のある空気の中で撮影が進む一方、「撮影OK」の声がかかると、安堵の笑顔をみせる場面も。緊張と緩和のギャップあふれる姿、そして横浜の力強い眼差しに注目だ。
【動画】クールなスタイルで笑顔をみせるメイキングも公開
CMは、TCKの観戦型レストラン「ダイアモンドターン」で撮影。ドレスアップした衣装に、クールなヘアスタイルで登場した横浜が、チェスの駒を差し出す仕草を披露するなど、大人びた魅力を印象的に映し出す。CM楽曲には引き続き、中島美嘉が歌う「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」を使用。TCKでおなじみの曲が、歌詞を一新してリニューアルされている。
メイキングでは、緊張感のある空気の中で撮影が進む一方、「撮影OK」の声がかかると、安堵の笑顔をみせる場面も。緊張と緩和のギャップあふれる姿、そして横浜の力強い眼差しに注目だ。