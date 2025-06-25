サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。

ランニング、ボール回し、3チームに分かれて3つのゴールを使ったゲーム形式など、約1時間15分の軽めのメニューで終了した。全26選手のうち主将のMF遠藤航（リバプール）のみ練習場に現れず、ホテルで別メニュー調整。DF瀬古歩夢（ルアーブル）もランニングのみにとどめ、途中から練習を外れた。

チーム最年少のFW後藤啓介（シントトロイデン）は3日が21歳の誕生日で、報道陣からバースデーケーキで祝福された。この日は森保監督からも「おめでとう」と祝われたことを明かし、「日本以外で誕生日を迎えるのは初めてなのでうれしい」と話した。昨年から、W杯メンバーに選ばれれば代表活動中に誕生日を迎えるイメージをしていたそうで「選ばれたらこの日をメキシコで迎えるというのは分かっていた。代表で祝ってもらえるというのはめったにないことだと思うし、それがW杯の前という重要なタイミングというのは本当にうれしい」と表情を緩めた。

21歳で立つW杯の舞台については「理想どおりですし、こんなにうまくいくとは思ってませんでしたけど、目指していたので。初戦までにどれだけ良い準備ができて結果を残せるかだと思うので、良い準備をして待ちたいと思います」とコメント。途中出場での活躍が期待されるが「ジュビロ時代はそれでポジションをもらっていたので、それを思い出しながらうまくやりたいですし、どこでプレーするかは状況によって変わってくると思うので、うまく順応しながらやっていきたい」と語り、今大会から導入される試合中の「飲水タイム」について「1つ目安になりますし、試合を4分割して計算できるということで準備がしやすいかな」と前向きに受け止めた。