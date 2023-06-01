NY株式3日（NY時間14:17）（日本時間03:17）
ダウ平均　　　50881.75（-426.04　-0.83%）
ナスダック　　　26861.71（-232.19　-0.86%）
CME日経平均先物　68370（大証終比：-190　-0.28%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10332.30（-41.21　-0.40%）
独DAX　 24795.94（-328.23　-1.31%）
仏CAC40　 8150.42（-58.67　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.080（+0.037）
10年債　 　4.489（+0.045）
30年債　 　4.992（+0.036）
期待インフレ率　 　2.396（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（+0.060）
英　国　　4.931（+0.072）
カナダ　　3.436（+0.023）
豪　州　　4.912（+0.031）
日　本　　2.630（+0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.08（+2.32　+2.47%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4466.40（-53.50　-1.18%）

ビットコイン（ドル）
65723.69（-1766.19　-2.62%）
（円建・参考値）
1051万8419円（-282661　-2.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ