ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４２６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間14:17）（日本時間03:17）
ダウ平均 50881.75（-426.04 -0.83%）
ナスダック 26861.71（-232.19 -0.86%）
CME日経平均先物 68370（大証終比：-190 -0.28%）
欧州株式3日終値
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.080（+0.037）
10年債 4.489（+0.045）
30年債 4.992（+0.036）
期待インフレ率 2.396（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.436（+0.023）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.08（+2.32 +2.47%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4466.40（-53.50 -1.18%）
ビットコイン（ドル）
65723.69（-1766.19 -2.62%）
（円建・参考値）
1051万8419円（-282661 -2.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50881.75（-426.04 -0.83%）
ナスダック 26861.71（-232.19 -0.86%）
CME日経平均先物 68370（大証終比：-190 -0.28%）
欧州株式3日終値
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.080（+0.037）
10年債 4.489（+0.045）
30年債 4.992（+0.036）
期待インフレ率 2.396（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.436（+0.023）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.08（+2.32 +2.47%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4466.40（-53.50 -1.18%）
ビットコイン（ドル）
65723.69（-1766.19 -2.62%）
（円建・参考値）
1051万8419円（-282661 -2.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ