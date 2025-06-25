サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。

ランニング、ボール回し、3チームに分かれて3つのゴールを使ったゲーム形式など、約1時間15分の軽めのメニューで終了した。全26選手のうち主将のMF遠藤航（リバプール）のみ練習場に現れず、ホテルで別メニュー調整。DF瀬古歩夢（ルアーブル）もランニングのみにとどめ、途中から練習を外れた。

今回の合宿のイメージを問われたMF堂安律（Eフランクフルト）は「少しずつ緊張感と、心身ともに上げていくことが必要かな」とコメント。テーマについては「コンディション（調整）が一番大きい。時差ぼけが日本から来るとかなりキツかったですし、昨日もあまり寝れなかったので。選手みんな言ってました」と明かし、「ヨーロッパなのか日本なのか、こっちに来てから二重時差ぼけみたいになっちゃってるので。日本にいる時も完治しないままだったので少しキツいですけど、早めにコンディションを整えて。早めに入ったのは大きいと思うので、米国へ行く時までに完璧に時差ぼけを治したいです」と話した。

5月31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を最後に、実戦形式なしで本番に臨む。堂安は「体はできてるので、 体をつくるというより慣らしていって調整していくという表現の方が近いと思うし、あとはディテール、頭のところ、メンタリティーのところ。 ホント隙を見せずにどれだけ試合を戦えるか、 みんなが強い覚悟で大会に挑めたらと思います」と話した。欧州のシーズンが終わったばかりで調整が難しい選手も多い中、自身は「ラッキーというと表現が悪いけど。4月はあまり試合に出られてなくて、5月になって試合に絡み出して、ラスト2、3試合はスタメンで出られたので、コンディションは逆に上がっていると思うし、アイスランド戦も45分、チームと確認しなががらできたので、個人的には良い状態かな」と手応えがある様子。仕上がっている状態で大会へ、と振られると「その気持ちを抑えながら。上げていくというよりも。僕と長友さんは抑える方が近いと思う」と話して笑いを誘った。