NY株式3日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　50889.04（-418.75　-0.82%）
ナスダック　　　26829.39（-264.51　-0.98%）
CME日経平均先物　68195（大証終比：-365　-0.54%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10332.30（-41.21　-0.40%）
独DAX　 24795.94（-328.23　-1.31%）
仏CAC40　 8150.42（-58.67　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.080（+0.037）
10年債　 　4.489（+0.045）
30年債　 　4.993（+0.037）
期待インフレ率　 　2.389（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（+0.060）
英　国　　4.931（+0.072）
カナダ　　3.441（+0.028）
豪　州　　4.912（+0.031）
日　本　　2.630（+0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.72（+1.96　+2.09%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4471.80（-48.10　-1.06%）

ビットコイン（ドル）
65745.81（-1744.07　-2.58%）
（円建・参考値）
1051万8672円（-279034　-2.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ