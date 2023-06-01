ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４１８ドル安 ナスダックも大幅安
NY株式3日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 50889.04（-418.75 -0.82%）
ナスダック 26829.39（-264.51 -0.98%）
CME日経平均先物 68195（大証終比：-365 -0.54%）
欧州株式3日終値
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.080（+0.037）
10年債 4.489（+0.045）
30年債 4.993（+0.037）
期待インフレ率 2.389（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.441（+0.028）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.72（+1.96 +2.09%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4471.80（-48.10 -1.06%）
ビットコイン（ドル）
65745.81（-1744.07 -2.58%）
（円建・参考値）
1051万8672円（-279034 -2.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50889.04（-418.75 -0.82%）
ナスダック 26829.39（-264.51 -0.98%）
CME日経平均先物 68195（大証終比：-365 -0.54%）
欧州株式3日終値
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.080（+0.037）
10年債 4.489（+0.045）
30年債 4.993（+0.037）
期待インフレ率 2.389（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.441（+0.028）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.72（+1.96 +2.09%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4471.80（-48.10 -1.06%）
ビットコイン（ドル）
65745.81（-1744.07 -2.58%）
（円建・参考値）
1051万8672円（-279034 -2.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ