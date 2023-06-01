英中銀は７月に利上げの可能性 ポンド下支えか＝ＮＹ為替 英中銀は７月に利上げの可能性 ポンド下支えか＝ＮＹ為替

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きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル台前半に下落している。きょうの下げで再び２００日線に到達しており、上値が重い印象に変化はない。一方、ポンド円も利益確定売りに押され、２１４円台に値を落としている。



アナリストは、英中銀は７月に利上げする可能性があり、それはポンドを下支えする可能性があると述べている。グリーン英中銀委員はきのう、イラン紛争が続く中で利上げの根拠が強まっていると述べていた。ベイリー英中銀総裁が最近、現在の金融環境の引き締まりにより、先行きを評価する時間が得られると述べたことから、６月１８日の利上げは可能性が低いと見られているが、不確実性が続けば来月の利上げは可能だと指摘している。



同アナリストは、現在７月利上げは半々程度の可能性としてしか織り込まれていないため、利回りに上昇余地があり、特に短期ゾーンでその可能性があると述べている。



GBP/USD 1.3418 GBP/JPY 214.73 EUR/GBP 0.8645



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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