【40代・50代】二の腕を隠したつもりが重見え…。見直したい“袖デザイン”の正解
薄着の季節、二の腕まわりが気になる方は少なくないはず。でも、「できるだけ隠したい」と長めの袖を選んでいるのに、なぜか全体が重たく見える感覚ありませんか？2026初夏のファッショントレンドは“軽さ”と“空気感”。大人世代の着こなしでは、隠すことより“軽く見せるための工夫”が重要になっています。
“長い袖”が着痩せするとは限らない
二の腕をカバーしようとして長めの袖を選ぶ人は少なくありません。しかし、袖幅が広すぎたり厚手の素材だったりすると、腕まわりにボリュームが出て上半身全体が大きく見えることがあります。
フレンチスリーブとキャップスリーブが頼れる存在
2026初夏に注目したいのが、肩先を自然に覆うフレンチスリーブやキャップスリーブです。フレンチスリーブは肩からなだらかにつながるラインが特徴で、肩まわりをやわらかく見せやすいデザイン。キャップスリーブは肩先をコンパクトに覆い、すっきりとした印象を作りやすいのが魅力です。
どちらもノースリーブほど肌を見せず、半袖ほど重く見えないため、大人世代にも取り入れやすい“ちょうどいい袖”と言えるでしょう。
“素材感”が軽やかな印象を作る
同じ袖丈でも、素材によって見え方は大きく変わります。厚手でハリの強い生地はボリュームが出やすい一方、リネン混や落ち感のある素材は自然な縦ラインを作りやすく、軽やかな印象につながります。
特に今季は、風を受けた時にやわらかく揺れるような素材感も人気。袖のデザインだけでなく、生地選びまで意識することで、着こなし全体がぐっと洗練されて見えます。
二の腕が気になるからといって、隠すことばかりを優先すると、かえって重たく見えてしまうもの。2026初夏は、“どれだけ隠せるか”ではなく、“どれだけ軽く見えるか”がポイントです。袖デザインと素材感を見直して、大人世代らしい軽やかな着こなしを楽しんでみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッション理論や2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
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