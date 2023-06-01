日経225先物：4日2時＝320円安、6万8240円
4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円安の6万8240円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては162.13円安。出来高は7122枚となっている。
TOPIX先物期近は3972.5ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.7ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68240 -320 7122
日経225mini 68235 -320 195948
TOPIX先物 3972.5 -28.5 13916
JPX日経400先物 36095 -350 426
グロース指数先物 759 -3 320
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3972.5ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.7ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68240 -320 7122
日経225mini 68235 -320 195948
TOPIX先物 3972.5 -28.5 13916
JPX日経400先物 36095 -350 426
グロース指数先物 759 -3 320
東証REIT指数先物 売買不成立
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