　4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円安の6万8240円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては162.13円安。出来高は7122枚となっている。

　TOPIX先物期近は3972.5ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.7ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 68240　　　　　-320　　　　7122
日経225mini 　　　　　　 68235　　　　　-320　　　195948
TOPIX先物 　　　　　　　3972.5　　　　 -28.5　　　 13916
JPX日経400先物　　　　　 36095　　　　　-350　　　　 426
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　-3　　　　 320
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース