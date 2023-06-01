NY株式3日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　50902.41（-405.38　-0.79%）
ナスダック　　　26880.57（-213.33　-0.79%）
CME日経平均先物　68170（大証終比：-390　-0.57%）

欧州株式3日GMT16:05
英FT100　 10332.30（-41.21　-0.40%）
独DAX　 24795.94（-328.23　-1.31%）
仏CAC40　 8150.42（-58.67　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.087（+0.043）
10年債　 　4.497（+0.053）
30年債　 　5.000（+0.044）
期待インフレ率　 　2.400（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（+0.060）
英　国　　4.931（+0.072）
カナダ　　3.439（+0.026）
豪　州　　4.912（+0.031）
日　本　　2.630（+0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.73（+1.97　+2.10%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4469.90（-50.00　-1.11%）

ビットコイン（ドル）
66182.94（-1306.94　-1.94%）
（円建・参考値）
1058万7947円（-209084　-1.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ