ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４０５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 50902.41（-405.38 -0.79%）
ナスダック 26880.57（-213.33 -0.79%）
CME日経平均先物 68170（大証終比：-390 -0.57%）
欧州株式3日GMT16:05
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.087（+0.043）
10年債 4.497（+0.053）
30年債 5.000（+0.044）
期待インフレ率 2.400（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.439（+0.026）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.73（+1.97 +2.10%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4469.90（-50.00 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
66182.94（-1306.94 -1.94%）
（円建・参考値）
1058万7947円（-209084 -1.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50902.41（-405.38 -0.79%）
ナスダック 26880.57（-213.33 -0.79%）
CME日経平均先物 68170（大証終比：-390 -0.57%）
欧州株式3日GMT16:05
英FT100 10332.30（-41.21 -0.40%）
独DAX 24795.94（-328.23 -1.31%）
仏CAC40 8150.42（-58.67 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.087（+0.043）
10年債 4.497（+0.053）
30年債 5.000（+0.044）
期待インフレ率 2.400（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（+0.060）
英 国 4.931（+0.072）
カナダ 3.439（+0.026）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.73（+1.97 +2.10%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4469.90（-50.00 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
66182.94（-1306.94 -1.94%）
（円建・参考値）
1058万7947円（-209084 -1.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ