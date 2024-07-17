◇ナ・リーグ ドジャース6ー5ダイヤモンドバックス（2026年6月2日 フェニックス）

ドジャース・大谷は2安打2打点で勝利に貢献した。6試合連続＆3試合連続マルチ安打を記録し、出塁率・411はリーグトップに立った。

2―0で迎えた2回1死一、二塁の好機で、右腕・ソロカの初球を捉え、右翼線へ今季2本目となる2点三塁打を放ち、4試合ぶりに打点を記録。初回、先頭の打席では右翼線二塁打。「史上最高の選手（大谷）がチームにいて、今のような好調なら見ていて楽しい」と語ったフリーマンの先制2ランで本塁へ生還した。

三塁打と言えば、長嶋さんだった。打力のみならず走力も必要とされる。60年にNPB記録となる4試合連続三塁打を記録するなど、歴代8位となる74本の三塁打で何度も観客を沸かせた。

長嶋さんと最後に公の場で対面したのが2年前だった。24年に東京ドームで行われた巨人とのプレシーズンマッチに来訪し、2人だけの時間を楽しんだ。昨年、長嶋さんが亡くなった日には本塁打を放った。過去には「野球に対する愛情が深い方。その情熱を現役の僕らが次の世代につないでいければ」と話した。ミスターの情熱は引き継がれている。米国時間の3日、二刀流で臨む。（小林 伊織）