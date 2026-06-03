サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。日本出発直前に合流したMF鎌田大地（クリスタルパレス）も参加したが、主将のMF遠藤航（リバプール）は練習会場に姿を見せなかった。

遠藤は5月31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）で左足甲の手術から3カ月半ぶりに実戦復帰も、違和感を覚えて前半45分のみで交代。この日はその影響のため、ホテルで別調整となった。2日（同3日）のモンテレイ到着時も足を引きずっていた。

また、DF瀬古歩夢（ルアーブル）もランニングのみにとどめ、途中から外れた。アイスランド戦前日の練習でも途中離脱していたが、試合には途中出場してボランチとしてプレーした。

チームは当初予定していた練習場の芝生の状態が悪いため、U―19日本代表が使用予定だった会場へ急きょ変更。 モンテレイ合宿は暑熱対策が主目的だが、夕方の気温が想定以上に上がらないため、練習開始時間も当初の午後5時予定から午前10時に繰り上げた。

練習前の時点で気温33度、湿度69パーセントという蒸し暑い気候。練習冒頭には約3分間円陣が組まれ、森保監督と練習合流初日の鎌田が話したあと、ランニングを開始した。当初は冒頭15分間だけの公開予定だったが、フルオープンにするという。