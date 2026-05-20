【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿をスタートさせた。

この日からチームでの活動を終えて、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が全体練習に合流し。なお、主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、左足手術からの復帰戦となった５月３１日のアイスランド戦の試合後に足の違和感で前半の４５分間だけで交代していたことを明かしていたが、初日のこの日は姿を見せず、ホテルで別調整となった。

なおチームは前日２日に、予定していた夕方からの練習を、気温が上昇する午前中へと急きょ変更。また芝の状態悪化を受け、練習場も変更する事態もあったが、森保ジャパンのＷ杯優勝を目指す戦いが本格的に幕を開けた。

日本代表は、７日まで現地でトレーニングを行い、８日よりベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入る。１４日（日本時間１５日）には１次リーグ初戦で米ダラスでオランダ戦、２０日（日本時間２１日）にはモンテレイに戻ってチュニジア戦、２５日（日本時間２６日）は再びダラスでスウェーデン戦を迎える。