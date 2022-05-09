◇交流戦 阪神2─3西武（2026年6月3日 甲子園）

阪神が、先発ローテーションを再編することが3日、分かった。

直近5試合連続で日曜登板が続いていた才木が、中8日の登板間隔で9日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向かう見込みであることが判明。開幕から5試合にわたって担った週頭の「火曜日のマウンド」を再び託される可能性が高まった。この日は、従来のローテ通りの登板4日前ならポール間走を行う予定だったが、キャッチボールなどで軽めの調整を行った。

直近の登板2試合は高橋、村上とともに左右のエース格3投手が週末に固まっており、才木を週明けに回すことで、戦力の偏りを是正する狙いもあるとみられる。

ソフトバンクといえば昨季の日本シリーズ第3戦で対戦し、5回1/3を5安打2失点で黒星を喫した相手。今季ここまで5勝を挙げ、78奪三振でリーグトップを堅守するエース右腕が先陣を切り、チームに流れを呼び込む。

また、当初は4日西武戦（甲子園）に先発予定だったが、2日の降雨中止を受けて登板が流れた木下は、7日楽天戦（同）に回ることが有力となった。先発デビューを果たした前回5月28日の日本ハム戦では4回5安打3失点。次回登板を見据えて「自分のピッチングができるよう頑張ります」と意気込んでいた右腕が、めぐってきたリベンジの舞台で、待望の初勝利を狙う。