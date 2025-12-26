◇交流戦 阪神2─3西武（2026年6月3日 甲子園）

小幡が痛恨の失策を犯した。7回2死二、三塁。長谷川の遊ゴロをはじき、さらに一塁へ悪送球。1プレーで2つの失策をする「ダブルエラー」で2者の生還を許した。9回に佐藤輝の2ランで1点差に追い上げただけに、2点を献上したこのミスが大きく響いた。

試合後、藤川監督は丁寧な口調の中に、厳しい思いを込めた。“強くなれ”とメッセージを送った。

「強い選手でなければいけない。その一歩を踏み出せる選手でないと、こういう戦いでは大きな差になる。強さを持った選手がこの舞台には必要」

5月16日広島戦以来18日ぶりのスタメンを、指揮官も理解している。しかし、久々だからこそ、問われる姿があると指摘した。

「ゲームに出ていない間、ベンチでスタートをするにしても、どうゲームに向かっているか。そういうところが出てくる」

小幡は「大竹さんに申し訳ないことをした。チームにもすごく迷惑をかけた」とうなだれた。打っても3打数無安打としぼんだ。

交流戦に入ってチームは得点力に苦しむ。セ・リーグ相手に1試合平均4・1点を挙げ、リーグ最多の総得点を誇った打線が、パ・リーグ相手に停滞。交流戦13得点は12球団ワーストで、1試合平均1・9点しか奪えていない。この状況を打破するためにも、藤川監督は「強さ」が必要だとチームに訴えた。

「それ（適時打が出ないこと）よりも、一つ一つの姿勢。強い選手になってもらうために、こちらは声をかけているが、それを発揮するのは選手。それをじっと待つ、と」

勝負どころで弱い選手はいらない――。連覇に必要な選手の条件を示した。 （倉世古 洋平）