【今日の献立】2026年6月4日(木)「みそダレチキンカツ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「みそダレチキンカツ」 「キャベツとツナのサラダ」 「ニラ玉スープ」 の全3品。
みそダレが決めての揚げ物に野菜がたっぷり食べられるサラダとスープの献立です。
【主菜】みそダレチキンカツ
甘いみそダレをたっぷりかけたサクサクのチキンカツはご飯がすすむこと間違いなしの一品です。
調理時間：30分
カロリー：804Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ2
溶き卵 1個分
パン粉 1.5カップ
＜みそダレ＞
赤みそ 大さじ2
みりん 小さじ1
ウスターソース 大さじ1
トンカツソース 大さじ1
白ゴマ 小さじ1
揚げ油 適量 サニーレタス 3枚
レモン (くし切り)2切れ
＜みそダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、水気をきる。
2. 器に(1)とサニーレタス、レモンを盛り合わせ、チキンカツに＜みそダレ＞をかける。
【副菜】キャベツとツナのサラダ
クリーミーなヨーグルトのドレッシングでキャベツがたっぷり食べられます。
調理時間：15分
カロリー：194Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩 少々
ツナ (缶)70g
＜ドレッシング＞
プレーンヨーグルト 大さじ2
オリーブ油 大さじ1
ハチミツ 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
パプリカパウダー 少々
【スープ・汁】ニラ玉スープ
味わいのあるニラとふんわりとした卵のほっこり温かいスープです。
調理時間：15分
カロリー：50Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
溶き卵 1個分
＜スープ＞
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
しょうゆ 小さじ1~2
すり白ゴマ 小さじ1/2
2. 器に注ぎ、すり白ゴマを振る。
みそダレが決めての揚げ物に野菜がたっぷり食べられるサラダとスープの献立です。
【主菜】みそダレチキンカツ
甘いみそダレをたっぷりかけたサクサクのチキンカツはご飯がすすむこと間違いなしの一品です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：804Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏むね肉 (大)1枚
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ2
溶き卵 1個分
パン粉 1.5カップ
＜みそダレ＞
赤みそ 大さじ2
みりん 小さじ1
ウスターソース 大さじ1
トンカツソース 大さじ1
白ゴマ 小さじ1
揚げ油 適量 サニーレタス 3枚
レモン (くし切り)2切れ
【下準備】鶏むね肉は厚みに切り込みを入れて1枚に開き、6等分に切り、塩コショウを振る。揚げ油を170℃に予熱する。
©Eレシピ
＜みそダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鶏むね肉に＜衣＞の小麦粉を薄くからめ、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつける。170℃に熱した揚げ油でこんがりキツネ色に揚げる。
©Eレシピ
2. 器に(1)とサニーレタス、レモンを盛り合わせ、チキンカツに＜みそダレ＞をかける。
©Eレシピ
【副菜】キャベツとツナのサラダ
クリーミーなヨーグルトのドレッシングでキャベツがたっぷり食べられます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：194Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）キャベツ 4枚
塩 少々
ツナ (缶)70g
＜ドレッシング＞
プレーンヨーグルト 大さじ2
オリーブ油 大さじ1
ハチミツ 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
パプリカパウダー 少々
【下準備】キャベツはせん切りにし、塩を振って水気が出てきたら水洗いして、水気をしっかりきる。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。ツナはザルに上げ、油をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜ドレッシング＞のボウルにキャベツ、ツナを加えて和える。器に盛ってパプリカパウダーを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ニラ玉スープ
味わいのあるニラとふんわりとした卵のほっこり温かいスープです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：50Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ニラ 1/4束
溶き卵 1個分
＜スープ＞
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
しょうゆ 小さじ1~2
すり白ゴマ 小さじ1/2
【下準備】ニラはサッと水洗いして根元を切り落とし、長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料、ニラを入れて中火で熱し、ニラがしんなりしたら、溶き卵を加えて菜ばしで大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりと浮かんできたら火を止める。
©Eレシピ
2. 器に注ぎ、すり白ゴマを振る。
©Eレシピ