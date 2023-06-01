ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４０９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均 50898.14（-409.65 -0.80%）
ナスダック 26950.36（-143.54 -0.53%）
CME日経平均先物 68285（大証終比：-275 -0.40%）
欧州株式3日GMT15:12
英FT100 10339.16（-34.35 -0.33%）
独DAX 24799.85（-324.32 -1.29%）
仏CAC40 8163.42（-45.67 -0.56%）
米国債利回り
2年債 4.080（+0.037）
10年債 4.487（+0.043）
30年債 4.991（+0.035）
期待インフレ率 2.397（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.029（+0.054）
英 国 4.918（+0.059）
カナダ 3.432（+0.019）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.69（+1.93 +2.06%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4484.10（-35.80 -0.79%）
ビットコイン（ドル）
66453.00（-1036.88 -1.54%）
（円建・参考値）
1063万1815円（-165890 -1.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50898.14（-409.65 -0.80%）
ナスダック 26950.36（-143.54 -0.53%）
CME日経平均先物 68285（大証終比：-275 -0.40%）
欧州株式3日GMT15:12
英FT100 10339.16（-34.35 -0.33%）
独DAX 24799.85（-324.32 -1.29%）
仏CAC40 8163.42（-45.67 -0.56%）
米国債利回り
2年債 4.080（+0.037）
10年債 4.487（+0.043）
30年債 4.991（+0.035）
期待インフレ率 2.397（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.029（+0.054）
英 国 4.918（+0.059）
カナダ 3.432（+0.019）
豪 州 4.912（+0.031）
日 本 2.630（+0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.69（+1.93 +2.06%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4484.10（-35.80 -0.79%）
ビットコイン（ドル）
66453.00（-1036.88 -1.54%）
（円建・参考値）
1063万1815円（-165890 -1.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ