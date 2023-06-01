NY株式3日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均　　　50898.14（-409.65　-0.80%）
ナスダック　　　26950.36（-143.54　-0.53%）
CME日経平均先物　68285（大証終比：-275　-0.40%）

欧州株式3日GMT15:12
英FT100　 10339.16（-34.35　-0.33%）
独DAX　 24799.85（-324.32　-1.29%）
仏CAC40　 8163.42（-45.67　-0.56%）

米国債利回り
2年債　 　4.080（+0.037）
10年債　 　4.487（+0.043）
30年債　 　4.991（+0.035）
期待インフレ率　 　2.397（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.029（+0.054）
英　国　　4.918（+0.059）
カナダ　　3.432（+0.019）
豪　州　　4.912（+0.031）
日　本　　2.630（+0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝95.69（+1.93　+2.06%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4484.10（-35.80　-0.79%）

ビットコイン（ドル）
66453.00（-1036.88　-1.54%）
（円建・参考値）
1063万1815円（-165890　-1.54%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ