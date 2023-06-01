【BRICKROID マジンガーZ】 2026年6月 発売 価格：1,800円 【BRICKROID 機械獣セット(1)】 2026年6月 発売 価格：3,850円

グッドスマイルカンパニーが贈る新たなコレクションロボットシリーズ「BRICKROID（ブリックロイド）」にスーパーロボットの金字塔『マジンガーZ』が登場。

BRICKROID マジンガーZ

BRICKROID 機械獣セット(1)より左からガラダK7、キングダンX10、アブドラU6

「BRICKROID」シリーズはカッコ楽しいロボットトイをテーマに作られた約5cmのコレクションロボットシリーズ。同一デザインフォーマットで様々なロボット作品からシリーズが展開。並べて楽しいコレクション性とともに、ブロック玩具と合わせることで各作品の世界観の構築や劇中シーンを彷彿とさせるディスプレイも楽しめる。

今回、『マジンガーZ』の主人公・兜甲児が乗るスーパーロボット「マジンガーZ」、そして、世界征服を企むDr.ヘルたちが送り出す機械獣から「ガラダK7」、「アブドラU6」、「キングダンX10」が登場。

本稿では「BRICKROID」で表現されたマジンガーZ、機械獣たちの魅力を紹介していく。

可愛くてカッコイイ、コレクション性ばっちりのパッケージ

最初はパッケージを見ていこう。パッケージはフィギュア本体が見えるデザインとなっている。「BRICKROID マジンガーZ」はコンパクトサイズで、手に取りやすいサイズ感となっている。

そして、「BRICKROID 機械獣セット(1)」は3体セットとなっており豪華なパッケージで登場。

【パッケージ】

「BRICKROID マジンガーZ」パッケージ

「BRICKROID 機械獣セット(1)」パッケージ。左から「アブドラU6」、「ガラダK7」、「キングダンX10」の3体セット

「BRICKROID マジンガーZ」と比較

続いて、各商品の中身を紹介していく。

「BRICKROID マジンガーZ」にはフィギュア本体、凸ブロック台座、そして3mm径穴の手首パーツが付属している。

「BRICKROID 機械獣セット(1)」にはフィギュア3体、凸ブロック台座3つに加え、「キングダンX10」の武器となる剣が付属している。

凸ブロック台座は凸部分が直径5mm、厚さ1mmとなっており、フィギュアの足裏部分に接続することができる。凸部分の1つにはグッドスマイルカンパニーのロゴマークがあしらわれている。

【内容物】

「BRICKROID マジンガーZ」

「BRICKROID 機械獣セット(1)」

凸ブロック台座は3×5のサイズ

各商品の中身を確認したところで、それぞれの造形などを詳しく見ていこう。

「BRICKROID マジンガーZ」

最初は「BRICKROID マジンガーZ」を見ていこう。

デフォルメデザインにしつつもヒロイックな存在感が表現されている。頭部の目力、鼻筋、顔つき、そしてパイルダーも再現されている。

カラーリングも鉄（くろがね）の城と呼ぶにふさわしいブラックや重厚感あるシルバー、放熱板の目を引くレッドが再現されている。腹部にはスクランダークロスした際のベルトのバックルのようなユニットも再現されている。

背面のジェットスクランダーも大きく、ダイナミックな迫力を演出している。また、スクランダーオフの状態にすることもでき、ジェットスクランダーには3mm径の軸があり、本体側の軸受けに接続する形となっている。

「BRICKROID マジンガーZ」

側面

背面

特徴的な頭部デザインは細部の造形で立体的でカッコよさを演出

胸部の放熱板をはじめ、重厚感あるカラーリング

背中のジェットスクランダーは脱着が可能

台座なしでも立たせることができる

肩と股関節が可動し、手首や頭部も左右に振って表情付けができる。

そして、マジンガーZは手首パーツを脱着でき、3mm径穴の手首パーツに差し替えが可能。また、代表的な必殺技「ロケットパンチ」を放った状態も表現できる。

腕部の可動。大きく腕を上げることができる

脚部も前に挙げることができ、座った姿勢を取ることができる

拳を握った手首パーツ。ロケットパンチなどにぴったりのデザイン

3mm径穴の手首パーツ。同径のオプションパーツを持たせたりすることができる。

可動は最小限でありつつ、ブレストファイヤー、ロケットパンチなどマジンガーZの必殺技やアクションを彷彿とさせるポーズを取ることができる。

3mm径穴の手首パーツを使用すれば、『劇場版 マジンガーZ／INFINITY』で見せたジェットスクランダーを持ったアクションも表現できる。

凸ブロック台座によって歩行イメージのポーズが可能

両腕を上げてブレストファイヤ―をイメージ

別売りの「THE シンプルスタンド」を使用してロケットパンチを再現。※手首パーツと「THE シンプルスタンド」の径が合っていないので、マスキングテープで固定したり、軸に巻き付けて太さを調整したりするとディスプレイしやすい

3mm径穴の手首パーツでジェットスクランダーを持たせることも可能

「BRICKROID マジンガーZ」商品概要

2026年6月 発売予定

価格：1,800円

サイズ：全高約50mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：-moino-

デフォルメデザイン：-moino-

「BRICKROID 機械獣セット(1)」商品概要

2026年6月 発売予定

価格：3,850円

サイズ：全高約50mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：-moino-

デフォルメデザイン：-moino-

(C) 永井豪／ダイナミック企画

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。