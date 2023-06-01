「EVOPOWER SYSTEM NEO」（Amazon.co.jp限定モデル）

Amazonにて、Shark（シャーク）の掃除機がセール価格で販売されている。期間は6月14日23時59分まで。

期間中、コードレススティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM NEO」（Amazon.co.jp限定モデル）、自動ゴミ収集ドック付きコードレススティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM NEO+」（Amazon.co.jp限定モデル）、軽量・パワフルな掃除力の自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM FIT+」（Amazon.co.jp限定モデル）がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「EVOPOWER SYSTEM NEO」（Amazon.co.jp限定モデル）

コードレススティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM NEO」のAmazon限定カラー「ホワイト」モデル。iQセンサーとフロアセンサーを組み合わせたShark独自の「Smart iQテクノロジー」により、掃除モードを自動調整する。隙間用ノズルが付属。

「EVOPOWER SYSTEM NEO+」（Amazon.co.jp限定モデル）

自動ゴミ収集ドック付きコードレススティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM NEO+」のAmazon.co.jp限定モデル（LC350JWH／ミスティックホワイト／付属アクセサリーなしのシンプルモデル）。自動ゴミ収集ドックは30日分のゴミをドックに溜めておくことができる（1日1回使用した場合。部屋の環境により異なる）。独自のヘッド「ハイブリッドパワークリーン」を搭載。あらゆる床に常に密着し、狭い場所からも効率よく多くのゴミを取り除く。

「EVOPOWER SYSTEM FIT+」（Amazon.co.jp限定モデル）

軽量・パワフルな掃除力の自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM FIT+」のAmazon.co.jp限定モデル（Amazon限定カラー「ルーセントグレー」）。Shark独自のブラシレスパワーフィンでフローリングやカーペットなどあらゆる床に常に密着し、ムラなく効率よくゴミをキャッチ。大きなゴミから細かいホコリまで一度でより多くのゴミを取る。また、Shark独自のiQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整するため、効率的に掃除できる。