【Amazonセール】アンカーのロボット掃除機がお買い得。2026年最新モデル「Eufy Robot Vacuum Omni C28」もラインナップ
【Amazon：アンカー ロボット掃除機】 期間：6月4日0時～6月10日23時59分
「Eufy Robot Vacuum Omni C28」（ブラック）
Amazonにて、Anker（アンカー）のロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。
今回、こびりついた汚れにも対応する幅広いローラーモップを備え、モップの洗浄から乾燥まですべて自動で完結する2026年最新モデルの「Eufy Robot Vacuum Omni C28」、最大20,000Paの吸引力を実現し、本体に浄水タンクを備え常にモップをきれいに保てる「HydroJetシステム」を搭載した「Eufy Robot Vacuum Omni E25」、最大8,000Paの吸引力と加圧式デュアル回転モップを備えた「Eufy X10 Pro Omni」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。