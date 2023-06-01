「Eufy Robot Vacuum Omni C28」（ブラック）

Amazonにて、Anker（アンカー）のロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。

今回、こびりついた汚れにも対応する幅広いローラーモップを備え、モップの洗浄から乾燥まですべて自動で完結する2026年最新モデルの「Eufy Robot Vacuum Omni C28」、最大20,000Paの吸引力を実現し、本体に浄水タンクを備え常にモップをきれいに保てる「HydroJetシステム」を搭載した「Eufy Robot Vacuum Omni E25」、最大8,000Paの吸引力と加圧式デュアル回転モップを備えた「Eufy X10 Pro Omni」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Eufy Robot Vacuum Omni C28」（ホワイト）

「Eufy Robot Vacuum Omni E25」（ブラック）

「Eufy X10 Pro Omni」（ホワイト）