２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された八乳禽鳥博局文鏡（後漢）。（天津＝新華社記者／周潤健）

【新華社天津6月3日】中国天津市の天津鼓楼博物館で「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」が開かれている。前漢から明清時代までの銅鏡106点を展示。中国の銅鏡の歴史を体系的に紹介している。（記者/周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された五子登科銘鏡（清）。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された清静寧慶銘北斗七星文葵花鏡（宋）。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された長宜子孫銘連弧雲雷文鏡（後漢）。（天津＝新華社配信）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された光流素月銘跑獣文鏡（隋唐時代）。（天津＝新華社配信）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された双竜祥雲文鏡（遼金時代）。（天津＝新華社配信）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された戯蓮童子文菱花鏡（金）。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）

２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された三楽文葵花鏡（唐）。（天津＝新華社記者／周潤健）