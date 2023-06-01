日経225先物：4日0時＝320円安、6万8240円
4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円安の6万8240円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては162.13円安。出来高は5892枚となっている。
TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68240 -320 5892
日経225mini 68240 -315 158056
TOPIX先物 3977 -24 11365
JPX日経400先物 36155 -290 339
グロース指数先物 762 +0 271
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68240 -320 5892
日経225mini 68240 -315 158056
TOPIX先物 3977 -24 11365
JPX日経400先物 36155 -290 339
グロース指数先物 762 +0 271
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース