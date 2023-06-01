　4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円安の6万8240円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては162.13円安。出来高は5892枚となっている。

　TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.2ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 68240　　　　　-320　　　　5892
日経225mini 　　　　　　 68240　　　　　-315　　　158056
TOPIX先物 　　　　　　　　3977　　　　　 -24　　　 11365
JPX日経400先物　　　　　 36155　　　　　-290　　　　 339
グロース指数先物　　　　　 762　　　　　　+0　　　　 271
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース