警察庁と大手銀行9行が5月28日、特殊詐欺でだまし取られた被害金の流れを追跡するため、連携協定を結んだ。都道府県警が被害金の移転先となった銀行口座をオンラインで照会し、最短即日で凍結できるようになる。1日から運用開始されている。

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犯罪グループは口座に振り込ませた現金をわずかな期間で別口座に移しマネーロンダリングするため、追跡の迅速化が課題だった。

連携が結ばれる以前、都道府県警は銀行に対し、被害金の移転先口座情報を「捜査関係事項照会」で問い合わせる際、回答までに数日から長い場合は数週間かかっていた。犯罪グループ側は、被害金を1～2日のうちに複数の口座に移して、凍結を免れるケースが多い。

協定では、都道府県警が警察庁を通じて照会をオンラインでできる体制を作った。早ければ即日に回答が得られ、移す前に口座を凍結。被害回復の原資に充てられるほか、防犯カメラ映像が消える前に現金を引き出す容疑者の画像を入手できる。

参加する9行は、三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな、ゆうちょ、セブン、SBI新生、イオン、楽天だ。

犯罪収益移転防止法の改正案が可決

そして2日に、詐欺被害の対策を強化するため犯罪収益移転防止法の改正案が衆議院本会議で可決、成立した。犯罪資金の受け皿とされる口座の不正譲渡の厳罰化や、警察官が架空名義の口座を犯罪組織に渡し被害金を回収する新たな手法が導入された。

改正案では口座の不正譲渡の罰則を、現行の「1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金」から「3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金」に引き上げた。仕事として請け負った場合は「5年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金」を科す。

警察と金融機関が連携して架空口座を作り犯罪組織に渡した場合は、入金された被害金を回収し原則として被害者に返還。残金が出た場合は、犯罪被害者支援の原資などに充てる。

銀行との連携や罰則が強化された背景には、特殊詐欺が増加傾向にあることが挙げられる。特殊詐欺の被害総額が、2024年は約718億円だったものが、2025年には約1423億円と2倍以上に増加した。

特殊詐欺の増加は、警察庁の分析によるとSNSの普及による匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の台頭と手口の巧妙化・多様化が原因となっている。

なお、特殊詐欺の検挙数は2025年が6575件、2026年4月末が2428件となっている。

今回の連携のように即日口座が凍結できると、マネーロンダリングなどを阻止できる。この連携でどれくらい検挙につながるのか、注目だ。

文/並河悟志 内外タイムス編集部