「プロレス・新日本」（３日・後楽園ホール）

ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」公式戦最終戦が行われた。Ａブロックでトップに並んでいた初出場の“デスマッチのカリスマ”葛西純（５１）は、２２度目の出場を誇る新日本生え抜きの田口隆祐（４７）に痛恨の１敗を喫し、５勝４敗で優勝争いから脱落した。

新日本屈指の曲者が、今大会“台風の”となっていた異色のクレイジーモンキーを攻略した。５・２２大阪大会では、葛西の十八番であるラダー上からのパールハーバースプラッシュが飛び出したが、その際、新日本の若手がラダーを支えたことでＳＮＳ上などでプロレスファンの物議を醸していた。

そのラダー騒動を逆手に取るように、田口はたった２段の小さな脚立を持参。さらに、葛西のゴーグルを意識したとみられる水泳用ゴーグルとキャップを被り、脚立の上に登ると、セコンドの若手に指示して揺れないように押さえてもらい、「シェーッ」と敬礼し、高さ推定５０センチからのパールハーバースプラッシュを繰り出した。これはよけられてしまい不発に終わったが、注射器をケツに刺さるとハッスル。さらに、頭に竹串を刺されても狂ったように走り、ヒップアタックで一蹴した。さらに、今大会で葛西が新フィニッシュ技にしていた「強引Ｇ ＭＹ ＷＡＹ（変型首固め）」を掟破りで繰り出し、フォール勝ちしてみせた。

田口はバックステージでも改めて水泳キャップとゴーグルを被り「チョー気持ちいい」と、２００４年アテネ五輪競泳金メダリストの北島康介の名言を引用。「知らない世界（ハードコアファイト）に足を踏み入れた上で、素晴らしい技で（勝った）。注射もぶっ刺されたし、竹串も刺されて…」と振り返った。

持参した脚立にも触れ、「ラダー問題もひとまず、これで決着でしょう。だって、こんなにちっちゃいラダーでも危ないからね。（支えないと）ぐらぐらするからね。８段も９段も１０段も、１１段も…（中略）危ないから。一番安全な２段を使えばいいでしょう。それが私から全世界のレスラーへの一つの答えです」と持論を展開。「しかし強烈でした、葛西純という毒が…。まだ完全に勝ったとは思わないが、だからといって、あまろ葛西純の世界にこれ以上飛び込むのは怖いから。リスペクトですよ。デスマッチやっている選手、僕にはできない。怖いです。デスマッチもプロレスです、すごいと思います。でも僕は新日本プロレスのプロレスが好きなので、引退するまで新日本プロレスジュニア一筋です」と実感を込めた。

一方、敗れた葛西は、今シリーズで藤田晃生、マスター・ワト、永井大貴から３カウントを奪った自身の技に屈した上に、優勝争いからも脱落してぼうぜん自失。「え？最後の技なに？『強引Ｇ ＭＹ ＷＡＹ』だろ？それで俺っち取られたの？立ち直れねえだろ、こんな負け方…え〜っ。あ〜、マジ？」と肩を落とした。